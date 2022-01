Prognozy 2022+

Motoryzację czeka ciężki, kryzysowy rok 2022 a światełko na końcu tunelu wydaje się wyjątkowo odległe. Kolejne prognozy ekspertów zapowiadają krew pot i łzy. Na całym świecie w przedpandemicznym roku 2019 sprzedano ok. 80 mln nowych samochodów. W 2020 r. nastąpił spadek o ponad 14% (68,6 mln sztuk). Amerykański Center for Automotive Research – CAR przedstawił swoje prognozy, z których wynika, że odbudowa potencjału może zająć najbliższe 4 lata. W 2022 r., wg prognoz CAR globalna sprzedaż nowych aut ma osiągnąć zaledwie 75,2 mln sztuk. Wstępne szac unki na 2023 r mówią o niecałych 79 mln nowych samochodów. Dopiero w okolicach roku 2025 roku motoryzacja ma powrócić do poprzednich szczytów. W Polsce motoryzacja i związane z nią firmy odczuwają skutki tego kryzysu podwójnie. W przeciwieństwie do Niemiec czy wielu innych krajów państwo nie zapewniło sektorowi automotive żadnej tarczy ochronnej ani planu wsparcia. A jeszcze niedawno był to wiodący sektor całej polskiej gospodarki.