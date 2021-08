Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska: Czy pandemia to „Czarny Łabędź”?

Ekonomia do góry nogami – koniec „słusznych teorii”. Dlaczego „stare teorie ekonomiczne” nie działają? Co mówią i czego nie mówią wskaźniki ekonomiczne?

To tytuł wystąpienia Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. O czym jeszcze dowiemy się podczas tego wystąpienia?

Czy pandemia to „Czarny Łabędź”? Co w ogóle oznacza termin „Czarny Łabędź”? Według naukowców „Czarne Łabędzie” to nieprzewidywalne i nieregularne zdarzenia o ogromnej skali i potężnych konsekwencjach, nieoczekiwane dla każdego obserwatora. (….) Takie sytuacje jak pandemie – zdaniem naukowców – nie są czymś nieprzewidywalnym, co wynika m.in. z faktu mobilności społeczeństw, w tym przepływu towarów i usług. (…). Mimo ostrzeżeń, zabrakło w wielu krajach dostatecznej uważności i ostrożności rządzących oraz świata biznesu, jak i innych instytucji. (…).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem autorstwa Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej Czy pandemia to czarny łabędź?