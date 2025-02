Problemy legendarnego niemieckiego producenta. Cła Trumpa mogą być gwoździem do trumny

W zeszłym roku Porsche odnotowało ok. 3 proc. spadek sprzedaży względem wyników z 2023 roku. Łącznie w ręce klientów przekazało 310,7 tys. pojazdów. Największe znaczenie miał spadek popytu na rynku chińskim, gdzie też producent dostarczył ok. 59,6 tys. aut, a więc o ok. 28 proc. mniej niż przed rokiem. Zmiana ta wynika z pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Chinach, a zwłaszcza kryzysu na rynku nieruchomości — Chińczycy wydają się niechętnie wydawać pieniądze na dobra luksusowe, w tym samochody. Wkrótce na drodze niemieckiego producenta stanie kolejna przeszkoda.