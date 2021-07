Powiat Heilbronn w Niemczech stawia na wodór

Solaris zaprezentował autobus wodorowy Urbino 12 hydrogen w miejscowości Neuenstadt am Kocher w Niemczech. Należący do grupy Transdev przewoźnik Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR), zarządzający transportem publicznym w mieście, postawił na innowacyjność i planuje wykorzystać pozyskiwany ekologicznie „zielony” wodór do napędzania środków komunikacji miejskiej.

Przewoźnik Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR), należący do Grupy Transdev, ma szansę stać się pionierem bezemisyjnego transportu publicznego w regionie Heilbronn. W ramach projektu „H2 Impulse” wodór ma być produkowany w sposób przyjazny dla środowiska, a następnie – jako bezemisyjne źródło energii – wykorzystany do zasilania autobusów miejskich. Decydującym czynnikiem w projekcie jest komponent regionalny: wodór jest produkowany w sąsiednim Hardthäuser Wald w Niemieckim Centrum Lotniczo-Kosmicznym (DLR) przy pomocy energii wiatrowej, przesyłany na niewielkie odległości do użytkowników regionalnych, m.in. w Neuenstadt, jak również używany na miejscu. Bilans środowiskowy szkodliwych emisji jest zatem bliski zeru na drodze od produkcji do użytkownika końcowego.

W ramach realizowanej inicjatywy na zaproszenie przewoźnika OVR Solaris zaprezentował uczestnikom projektu reprezentującym Powiat Heilbronn, miasto Neustadt am Kocher, gminom Hardthausen i Langenbrettach oraz Wirtschaftsfördergesellschaft Raum Heilbronn (WfG, agencja rozwoju przemysłu działająca w regionie Heilbronn) innowacyjny autobus Urbino 12 hydrogen, jako przykład pojazdu, który z powodzeniem wykorzystuje technologię wodorową. Autobus wodorowy kursował na trasie linii pośpiesznej „KocherShuttle“ z Neuenstadt do Heilbronn, aby zademonstrować niezawodne zastosowanie i przydatność do codziennego stosowania wodoru w transporcie.

Ogniwo wodorowe na pokładzie Urbino 12 hydrogen pełni funkcję miniaturowej elektrowni, która produkuje energię, przekazując ją bezpośrednio do napędu. Autobus nie emituje żadnych emisji, zaś produktami reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie są woda i ciepło, trudno zatem o czystszy środek transportu.

Autobus wodorowy marki Solaris od czasu swojej premiery w 2019 roku budzi niemałe zainteresowanie wśród europejskich przewoźników deklarujących zieloną transformację transportu publicznego. Według prognoz rynkowych do 2030 roku autobusy napędzane energią z wodoru będą stanowić istotną część autobusowej floty w Europie. Ten trend widać również w portfelu zamówień producenta – wśród klientów na wodorowy model Solarisa są przewoźnicy z Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji, którzy zakupili już niemal 80 wodorowych Urbino.

Fot. OVR.