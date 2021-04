Polska – Turcja Wirtualne spotkanie biznesowe

Uprzejmie informujemy, że Polsko-Turecka Rada Biznesu, działająca przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), wspólnie z Turecko-Polską Radą Biznesu, działającą przy Foreign Economic Relations Board (DEiK), organizuje w dniu 29 kwietnia 2021 r. SPOTKANIE BIZNESOWE firm polskich i tureckich z sektora motoryzacyjno-samochodowego.

Spotkanie odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie

prowadzone w języku angielskim.

Planowany harmonogram wydarzenia jest następujący:

Część ogólna informacyjna 12.00 – 13.30

• krótkie wystąpienia inaugurujące ze strony polskiej i tureckiej Prezesów Rad Biznesu oraz Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji i Ambasadora Turcji w Polsce

• prezentacje aktualnej sytuacji branży motoryzacyjno-samochodowej w obydwu krajach, zakończone sesją pytań i odpowiedzi.

Część druga robocza 13.30 – 15.30

• sesja indywidualnych rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu, realizowanych w osobnych czat rooms/na osobnych linkach.

Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację online z

zaznaczeniem, czy deklarujecie Państwo zainteresowanie w dwustronnych rozmowach B2B z potencjalnym partnerem tureckim (lista uczestników ze strony tureckiej zostanie przesłana przed programem). Przy rejestracji prosimy o wypełnienie rubryki nt. działalności Państwa firmy, jej oferty i ew. potrzeb co do dostawców/kooperantów (2 – 3 zdania w jęz. angielskim). Informacje te posłużą dopasowaniu rozmówców B2B stosownie do przedstawionych przez Państwa potrzeb.

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłany zostanie link do części pierwszej (informacyjnej) oraz odrębne linki do części drugiej – rozmów bilateralnych.

Prosimy o pilne zgłaszanie udziału i przesyłanie informacji.

Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2021-04-29-turcja/

Informacji telefonicznie lub drogą mailową udziela:

Maria Nowakowska, Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej

e-mail: mnowakowska@kig.pl tel.: 22 – 6309783, 506 118 375.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.