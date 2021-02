Polska potęgą w produkcji baterii do samochodów

Dodaje, że jak podał NBP w analizie bilansu płatniczego, w III kwartale 2020 r. (ostatnie dane kwartalne) polski eksport do Niemiec, naszego najważniejszego partnera handlowego, rósł głównie dzięki komponentom do produkcji elektrycznych samochodów. Najbardziej zwiększył się eksport baterii: nie dość, że okazały się jego najważniejszą pozycją, to jeszcze ich wartość wzrosła w III kwartale aż pięciokrotnie w ujęciu rok do roku, do przeszło 2 mld zł – podano.



“Wynikało to z silnego popytu spowodowanego przestawianiem się niemieckich koncernów na produkcję aut elektrycznych” – podaje gazeta za NBP.

Nie tylko Niemcy zwiększyły zamówienia na baterie, ale także Francja i Włochy – zaznaczono w “Rz”. Jest tylko jeden problem. Baterie produkowane są przez zlokalizowane w Polsce zakłady należące do światowych gigantów, a nie polskie fabryki. Źródło: motoryzacja.interia.pl