Polska firma światowym liderem. Rusza produkcja szyb z powłoką kwantową

W Polsce uruchomiono pierwszą na świecie linię produkcyjną szyb QGlass, wykorzystujących powłokę kwantową generującą energię elektryczną. Za produkcje odpowiada podkarpacka firma ML System. W przyszłości technologia zostanie wykorzystana w przemyśle motoryzacyjnym.



Jak podkreślił w czwartek w Jasionce (Podkarpackie) prezes ML System Dawid Cycoń, uruchomienie nowej linii to historyczny moment i jedno z najważniejszych wydarzeń w 15-letniej historii firmy.



„Uruchomienie produkcji w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby rynku. Równolegle odpowiada na politykę europejską, koncentrującą się na popularyzacji rozwiązań ekologicznych w budownictwie” – dodał.



Cycoń przypomniał, że od blisko dwóch lat obowiązuje dyrektywa unijna NZEB – Nearly Zero Energy Buildings, której celem jest znaczne obniżenie zużycia energii w budynkach, przy jednoczesnym wykorzystaniu energii odnawialnej.

„Dostrzegamy pozytywne zmiany w podejściu inwestorów, zwłaszcza w Skandynawii i na innych rynkach wysoko rozwiniętych, gdzie wybór innowacyjnych rozwiązań BIPV (systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami) staje się standardem” – podkreślił.

Nowatorskie szyby z powłoką kwantową QGlass to rozwiązanie opracowane przez naukowców ML System. Rozwiązanie to pozwala na generowanie darmowej energii elektrycznej ze słońca, przy jednoczesnym zachowaniu przezierności oraz wysokiego współczynnika izolacyjności. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu powłoki składającej się z kropek kwantowych – małych półprzewodników o rozmiarach od kilku do kilkunastu nanometrów. Zamieniają one promieniowanie UV i podczerwone na energię elektryczną.

Szyby QGlass, jak przekuje firma, posiadają bardzo dobre parametry transmisji światła oraz ograniczają zjawisko nagrzewania pomieszczeń. Na sprawność działania powłok kwantowych nie ma wpływu kąt padania światła. Potrafią generować prąd nawet ze sztucznego oświetlenia.

Jak mówił podczas konferencji prasowej Cycoń, ML System jest pierwszą na świecie firmą, która skomercjalizowała technologię kropki kwantowej i uruchomiła linię produkcyjną.

Moce wytwórcze nowej linii to ok. 60 tys. mkw. w skali roku. Jak mówił prezes podkarpackiej firmy, z jednego mkw szyby można uzyskać ok. 30W. Zapewnił, że ta wartość będzie wzrastała wraz z rozwojem technologii.

ML System zainstalował już szyby z powłoką kwantową m.in. w centrum turystycznym w norweskim Dalsnibba. Natomiast w Polsce, w ramach pilotażu, na budynku biurowym firmy Aluron w Zawierciu oraz w jednym ze sklepów sieci Żabka. Szyby z powłoką kwantową zainstalowano także na fasadzie fabryki QGlass ML System.

Cycoń podkreślił, że możliwością wykorzystania nowego produktu zainteresowani są producenci stolarki otworowej, nie podał jednak żadnych szczegółów w tej kwestii.

Powiedział z kolei, że firma ma podpisane umowy partnerskie z Guardian Glass oraz Pilkington. Z tą drugą firmą, jak mówił, spółka prowadzi projekt, który ma wypracować technologię, która pozwoli wykorzystać szyby QGlass w przemyśle automotive. „Sądzę, że ta technologia będzie gotowa za ok. 2 lata” – doda Cycoń.

Zdaniem prezesa podkarpackiej firmy, nowa technologia w początkowej fazie będzie przede wszystkim stosowana na rynku dużych przeszkleń fasadowych i dachowych.

Z wyliczeń, jakie podała podkarpacka spółka wynika, że czas zwrotu z inwestycji w szybę z powłoką kwantową wynosi do pięciu lat.

Prace na nowym produktem kosztowały ok. 25 mln zł, z czego znaczna część tej kwoty pochodziła z budżetu UE.

Jak wynika z informacji przekazanych podczas konferencji, spółka zamierza do 2023 r. zrealizować plan inwestycyjny tzw. „nowej ery kwantowej”, zakłada on uruchomienie trzech projektów (QGlass, 2DGlass, Active Glass). Wówczas moce wytwórcze wyniosą ok. 200 tys. mkw. w skali roku w ramach tych trzech linii produkcyjnych. Po uruchomieniu tych linii zwiększy się zatrudnienie w firmie w sumie o ok. 300 osób.

Na konferencji przekazano również, że do obsługi uruchomionej linii wystarczą tylko 3 osoby.

ML System to jeden z liderów na rynku innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (BIPV). Produkty spółki stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Firma produkuje również tradycyjne produkty z zakresu fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive.

Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 20 tys. mkw. Spółka dysponuje 13 patentami, a 6 zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej.



