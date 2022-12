Polska firma chce postawić 10 000 stacji ładowania dla elektryków

Kilka dni temu Copernic GO ogłosił na Facebooku, że pierwsze ładowarki pojazdów elektrycznych pojawiły się już w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej. Niebawem zostaną oddane do użytku. Przy okazji zapowiedziano budowę kolejnych.

Firma wierzy, że elektromobilność jest przyszłością motoryzacji oraz biznesu. Chciałaby, aby stacje były zasilane zieloną energią, która pochodzi z farm fotowoltaicznych, wiatrowych, elektrowni wodnych i biogazowni. Jej celem jest redukcja emisji CO2, a także ochrona środowiska naturalnego.

„Aktualnie w ramach procesu developmentu zajmujemy się dzierżawą i pozyskiem miejsc pod stacje ładowania oraz przeprowadzamy kompletny proces uzysku odpowiednich decyzji administracyjnych pod budowę stacji ładowania Copernic. Posiadamy platformę do obsługi ładowania samochodów elektrycznych oraz aplikację Copernic GO, z którą bez problemów załadujesz swój samochód na stacjach Copernic i ponad 100 stacjach partnerskich w całej Polsce. Dzięki aplikacji Copernic GO Global dajemy również dostęp do ponad 30 tysięcy stacji ładowania w całej Europie.” – czytamy na stronie Copernic GO.

Źródło: www.evertiq.pl