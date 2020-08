Po trójce przychodzi czwórka: początek seryjnej produkcji Volkswagena ID.4 w fabryce w Zwickau

Powiększa się rodzina modeli ID. – właśnie rozpoczęła się seryjna produkcja ID.4, pierwszego SUV-a Volkswagena wyposażonego wyłącznie w elektryczny napęd. Z powodu pandemii uroczystość inauguracji odbyła się wirtualnie w Internecie, niemniej prominentnych gości nie brakowało – oprócz szefa marki Ralfa Brandstättera oraz członka zarządu ds. elektromobilności Thomasa Ulbricha był wśród nich również premier rządu Saksonii Michael Kretschmer (CDU). ID.4, podobnie jak ID.3, jest produkowany i dostarczany klientom jako auto neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Światowa premiera ID.4 odbędzie się pod koniec września, a auto zostanie wprowadzone do sprzedaży w Polsce w przyszłym roku. Volkswagen stawia kolejny ważny krok na drodze ku elektromobilności – tym razem w najważniejszym na świecie segmencie kompaktowych SUV-ów. ID.4 to element ofensywy Volkswagena w zakresie samochodów elektrycznych, a jednocześnie model należący do cieszącej się niezmienną popularnością klasy SUV. ID.4 jest jednak nie tylko pierwszym elektrycznym SUV-em Volkswagena – stwierdził szef marki podczas rozpoczęcia seryjnej produkcji ID.4. Będzie też pierwszym globalnym autem produkowanym i sprzedawanym nie tylko w Europie, lecz również w Chinach i USA. Jeszcze w tym roku produkcja ID.4 rozpocznie się w Chinach, a w 2022 roku także w Ameryce Północnej. ID.4 jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, jego środek ciężkości znajduje się nisko, samo auto wyróżnia się zaś znakomitą dynamiką jazdy. Do tego dochodzi solidne przyspieszenie. To samochód, który po prostu sprawia kierowcy wiele przyjemności podczas jazdy – powiedział Ulbrich. Modele ID. należą do całkowicie nowej rodziny aut Volkswagena wyposażanych w wyłącznie elektryczny napęd. Po ID.3 i ID.4 pojawią się kolejne hatchbacki i SUV-y, a także elektryczny Volkswagen Bus, czyli legendarny Bulli. Wszystkie skonstruowano na modułowej platformie MEB przeznaczonej do budowy aut elektrycznych. Samochody bazujące na platformie MEB wyróżniają się dużym zasięgiem i przestronnym wnętrzem, mają wiele cyfrowych funkcji, a ich akumulatory można zasilać w procesie tzw. szybkiego ładowania. ID.4 to bardzo obiecujący model, podkreślił CEO Volkswagena Ralf Brandstätter – ID.4 poszerza ofertę Volkswagena w zakresie aut elektrycznych w największym na świecie segmencie, czyli w klasie kompaktowych SUV-ów. Samochód ma wielkie znaczenie dla Volkswagena, Brandstätter: Model ten będzie w przyszłości produkowany i sprzedawany w Chinach, USA i w Europie. Dzięki temu platforma MEB będzie wykorzystywana na wielką skalę na całym świecie tworząc ekonomiczną podstawą sukcesu rodziny ID. Jako pierwszy wielki koncern samochodowy Volkswagen zobowiązał się do realizacji zasad sformułowanych w paryskim porozumieniu klimatycznym i postanowił stać się do 2050 roku przedsiębiorstwem całkowicie neutralnym od względem emisji CO 2 . Elementem przyczyniającym się do realizacji tego celu są auta z rodziny ID. rozpoczynające epokę elektromobilności. W Niemczech elektryczne samochody koncernu Volkswagen będą produkowane w zakładach w Zwickau, Emden, Hanowerze, Zuffenhausen i w Dreźnie, a za granicą w Mlada Boleslav, Brukseli, Chattanooga, Foshan i w Anting. Droga do rozwoju motoryzacji nieobciążającej środowiska zostanie tym samym otwarta dla wszystkich. Fabryka w Zwickau gra przy tym główną rolę w koncernie, zainwestowano w nią 1,2 miliarda euro i całkowicie przestawiono na produkcję samochodów z elektrycznym napędem. Stała się ona największym i najbardziej wydajnym zakładem produkcji aut tego typu w Europie. W 2021 roku, pierwszym pełnym roku produkcji, z taśm produkcyjnych zakładu w Zwickau zjedzie 300.000 elektrycznych samochodów skonstruowanych w oparciu o platformę MEB – nie tylko marki Volkswagen.