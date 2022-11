Pilkington IGP zwiększa produkcję

Nowy projekt to przede wszystkim odpowiedź firmy na stale rosnący popyt na szkło na rynku krajowym. Potrzeby są coraz większe, a zamówienia obejmują coraz obszerniejsze partie szyb zespolonych. Wiąże się to nie tylko z większym wykorzystaniem szkła w architekturze, ale i zainteresowaniem nową funkcjonalnością szyb, która stanowi odpowiedź na potrzeby konsumentów – firm i osób indywidualnych. Większa ilość zamówień sprawia, że wydłużają się terminy realizacji planowych, a te, które nie zostały ujęte w planie mają znikomą szansę na realizację, z powodu ograniczonych mocy produkcyjnych.

– Nieustannie poszukujemy nowych sposobów rozwoju. Tym razem jest to zwiększenie produkcji związane z rozwojem rynku. Dlatego lokalne kierownictwo spółki oraz Zarząd NSG Group podjęły decyzję o utworzeniu nowego oddziału Pilkington IGP w Sandomierzu. To dla nas szansa rozwoju i odpowiedź na potrzeby naszych kluczowych Klientów w południowej Polsce, a dla lokalnego rynku pracy nowe etaty, na które będziemy rekrutować w najbliższych miesiącach. Marka Pilkington jest znana w Sandomierzu od wielu lat i wypracowała sobie renomę w ramach swoich spółek, które tylko w tym mieście zatrudniają blisko 2 tys. osób. Modernizacja pozwoli nam zwiększyć tę liczbę – mówi Krzysztof Granicki, Prezes Pilkington Polska i Pilkington IGP.

Na potrzeby zagospodarowania obiektu zaplanowano zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń, w tym dwóch linii do produkcji szyb zespolonych, stołów do krojenia szkła, podnośników nożycowych, manipulatorów, giętarek, suwnic i in. Zostaną one zainstalowane na hali produkcyjnej o powierzchni ok. 5 250 m2. Dodatkowo w projekcie uwzględniono blisko 1000 m2 powierzchni biurowych, socjalnych i magazynowych. Rozbudowa i modernizacja będzie realizowana etapowo. Po demontażu starych suwnic nastąpi termomodernizacja obiektu i zamontowanie oświetlenia LED. Dopiero wówczas przyjdzie czas na instalację nowych urządzeń. Termin uruchomienia produkcji wyznaczono na maj 2023 r.

Modernizacja zakładu przetwórstwa szkła będzie odbywać się równolegle z rekrutacją pracowników, którzy w przyszłym roku rozpoczną w nim pracę. Docelowo ma ich być 103, na stanowiskach takich jak: technik utrzymania ruchu, krajacz szkła, pracownik spedycji czy operator maszyn przetwórstwa szkła. Ogłoszenia będą pojawiać się na stronie www.pilkington.com/pl w zakładce KARIERA oraz w lokalnych serwisach ogłoszeniowych.