Pierwsze Solarisy w Bonn będą elektryczne

Solaris wygrał przetarg na dostawę trzech przegubowych autobusów elektrycznych do Bonn. Będzie to pierwsza dostawa producenta realizowana dla przewoźnika SWB. Klient zakupił przegubowe modele Urbino 18 electric wyposażone w nową generację baterii Solaris High Energy+. Zgodnie z umową Solarisy wyjadą na ulice Bonn jeszcze w 2020 roku.

To pierwszy kontrakt Solarisa realizowany dla klienta SWB Bonn, dla którego elektryfikacja transportu autobusowego jest elementem kompleksowego planu ochrony klimatu w mieście. Co ważne, autobusy elektryczne będą napędzane wyłącznie tzw. „zieloną” energią, czyli pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Kluczowym warunkiem przewoźnika było, aby autobusy miały gwarantowany zasięg 200 km (bez względu na warunki atmosferyczne, topograficzne itd.) na jednym ładowaniu przez okres 12 lat. Aby spełnić te wymagania, Solaris postawił na najnowszą generację baterii High Energy+. W autobusach dla Bonn zostanie zamontowanych 7 packów baterii o łącznej pojemności aż 553 kWh. Z taką pojemnością pojazd niezależnie od warunków klimatycznych i drogowych, z włączonym ogrzewaniem lub klimatyzacją oraz z kompletem pasażerów na pokładzie, pokona wymagane 200 km. Oferta Solarisa zawiera nie tylko produkcję pojazdów, ale także i pakiet gwarancyjny.

Na ulicę miasta Beethovena wyjadą autobusy ładowane wyłącznie poprzez złącze plug-in, które przeznaczone jest głównie do nocnego ładowania na zajezdni. Jednostką napędową w Urbino 18 electric będzie oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami o mocy 125 kW każdy. W pełni bezemisyjne pojazdy będą ogrzewane wyłącznie elektrycznie, a komfort klimatyczny w autobusach zapewni efektywna i ekologiczna klimatyzacja z pompą ciepła, która do uzyskania odpowiedniej temperatury w pojeździe wykorzystuje ciepło pochodzące z zewnątrz.

Zamawiając autobusy, przewoźnik z Bonn postawił na nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. Właśnie dlatego bezpieczeństwo w elektrycznych Solarisach zwiększy System MobilEye Shield+. Urządzenie pozwala kierowcy dostrzec więcej dzięki kamerom umieszczonym na zewnątrz pojazdu. Wykrywają one pieszych oraz rowerzystów, znajdujących się w martwym polu pojazdu, co jest szczególnie istotne przy manewrach skrętu. Ponadto w jednym z autobusów klient zdecydował się na poprawiające widoczność kamery zamiast lusterek bocznych.

Co ciekawe, na potrzeby SWB Bonn Solaris zaprojektował zupełnie nowy layout siedzeń, który przewiduje umieszczenie dodatkowego podestu z ławką dla trzech pasażerów z tyłu pojazdu. To rozwiązanie umożliwiło zwiększenie liczby miejsc siedzących w autobusie do 44, spośród których 12 dostępnych jest bezpośrednio z niskiej podłogi, co ułatwi podróżowanie osobom z ograniczeniami ruchowymi. Dla dodatkowej wygody przewoźnik swoim pasażerom zaoferował aż 21 podwójnych gniazd USB do ładowania urządzeń mobilnych, dodatkowe gniazdo będzie miał do dyspozycji również kierowca.

Niemiecki rynek autobusów elektrycznych dynamicznie się rozwija, a bateryjne Urbino jeżdżą po drogach w Niemczech od 2013 roku. Solaris dostarczył do swoich niemieckich klientów już 60 elektrobusów, a ponad 120 kolejnych przewoźnicy z tego kraju zamówili tylko w samym 2019 roku.