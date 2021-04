Pierwsze egzemplarze Volkswagena ID.4 trafiają do klientów w Polsce

W salonach marki Volkswagen w Polsce pojawiają się już egzemplarze modelu ID.4. Pierwsze samochody trafiają też do klientów, którzy zdecydowali się na zakup aut w ich premierowej odmianie. Wersje z limitowanej serii 1ST są wyposażone w akumulator o pojemności energetycznej 77 kWh, który pozwala na pokonanie do 520 km (wg WLTP). ID.4 1ST przyspiesza od 0 do 100 km/h wynosi 8,5 s. Limitowana wersja 1ST była ograniczona i modele w tej wersji nie są już możliwe do zamówienia. Aktualna oferta ID.4 jest dostępna na stronie internetowej Volkswagena.



Pierwsi klienci, którzy w najbliższych dniach będą odbierać zamówione przez siebie samochody, mogli wybrać spośród dwóch (niedostępnych już) wersji wyposażania: 1ST oraz 1ST Max. W obydwu wersjach ID.4 wyposażony jest w silnik o mocy 150 kW/204 KM, który napędza tylne koła i współpracuje z 1-biegową przekładnią automatyczną.



Volkswagen ID.4 ma długość 4,58 m. Krótkie zwisy i duży rozstaw osi, wynoszący 2,77 metra, sprawiają, że wnętrze elektrycznego SUV-a Volkswagena jest równie przestronne, jak samochodów o rozmiarach większych. Bagażnik ID.4 ma pojemność 543 l i łatwo można powiększyć ją do 1.575 litrów.



ID.4 w wersji 1ST jest wyposażony w 20-calowe obręcze kół, wewnętrzny pakiet Style i przyciemniane tylne szyby. Przednie fotele oraz kierownica są podgrzewane, a o dodatkowy nastrój we wnętrzu dba oświetlenie Ambiente dostępne w 30 kolorach. Seryjne w wersji 1ST są także system nawigacyjny Discover Pro, cztery wejścia USB typu C oraz liczne systemy asystujące jak monitorujący przestrzeń przed pojazdem Front Assist, predykcyjny tempomat ACC, oraz asystent pasa ruchu Lane Assist.



Wersja 1ST Max jest dodatkowo wyposażona w, między innymi, matrycowe reflektory LED, zawieszenie o regulowanej charakterystyce tłumienia nierówności, trzystrefową klimatyzację oraz wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością.

Źródło: Volkswagen