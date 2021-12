Pierwsze autobusy wodorowe w Czechach: prestiżowe zamówienie dla Solarisa

Czeski przewoźnik Dopravní podnik města Ústí nad Labem podpisał z firmą Solaris Bus & Coach umowę ramową na dostawę nawet 20 autobusów napędzanych wodorem. To pierwszy kontrakt Solarisa na autobusy napędzane wodorem w Czechach.

Operator transportu w czeskim mieście Ústí nad Labem i Solaris Bus & Coach podpisali umowę ramową na zakup bezemisyjnych autobusów wodorowych Urbino 12 hydrogen. Umowa ramowa obowiązuje przez 8 lat i w tym czasie przewoźnik może zamówić nawet do 20 autobusów z napędem wodorowym. W przypadku złożonego zamówienia termin dostawy pojazdów to 420 dni, liczone od momentu podpisania umowy zakupu. To pierwszy kontrakt dotyczący autobusów wodorowych w Czechach, jednak to nie pierwsza współpraca z tym miastem. Aktualnie transport publiczny jest tam realizowany z udziałem 44 Solarisów z różnymi rodzajami napędów.

„Na przestrzeni lat dostarczyliśmy do Czech już ponad 1200 pojazdów z różnymi napędami: diesla CNG oraz trolejbusy. Najnowszy kontrakt na dostawę nawet 20 autobusów wodorowych jest absolutnie przełomowy – gratuluję tym samym przewoźnikowi Dopravní podnik města Ústí nad Labem tej prestiżowej inwestycji. Patrząc na tempo rozwoju technologii wodorowej i rosnące zainteresowanie operatorów, każdego dnia nasza firma utwierdza się w przekonaniu, że jesteśmy na właściwej drodze we wspieraniu dekarbonizacji transportu publicznego” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris ds. Sprzedaży i After Sales.

Urbino 12 hydrogen to najbardziej zaawansowany technologicznie autobus firmy Solaris. Podstawą wyposażenia autobusów wodorowych będą dwa silniki elektryczne o mocy 125 kW każdy, ultranowoczesne zestawy ogniw paliwowych o mocy 70 kW oraz pięć zbiorników kompozytowych na wodór o łącznej pojemności 1560 l. Dzięki zastosowanej technologii autobus ma możliwość pokonania na pojedynczym tankowaniu minimum 350 km. Wodorowy Solaris wyposażony jest w stosunkowo niewielką baterię trakcyjną Solaris High Power, której zadaniem jest wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących, autobus zostanie wyposażony w system kontroli ciśnienia i temperatury w ogumieniu. Urbino 12 hydrogen dla Ústí nad Labem będą również posiadały system liczenia pasażerów, system dla pasażerów niedowidzących, jak również gniazda USB przy każdym rzędzie siedzeń. W pojeździe wodorowym zastosowana zostanie klimatyzacja z pompą ciepła CO 2 .

Wodorowa rewolucja trwa. Aktualnie Solaris zakontraktował i dostarczył łącznie blisko 100 pojazdów Urbino 12 hydrogen. Firma podpisała umowy i kontrakty ramowe z przewoźnikami z Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. Teraz do tego grona dołączają również Czechy.