Pierwsi klienci odebrali swoje egzemplarze modelu Tesla Y. Na razie w USA

Pod względem technicznym Tesla Y jest zbliżona do mniejszego sedana – Tesla 3. Tylko, że model Y ma nadwozie typu crossover, a popularność takich samochodów w ostatnich latach lawinowo rośnie. Atrakcyjna cena jest pojęciem względnym, ale w porównaniu z innymi modelami Tesli, cennik modelu Y rzeczywiście wygląda nieźle.

Cennik w USA zaczyna się poniżej 40 tys. USD

Za najtańszą wersję modelu Tesla Y trzeba zapłacić dokładnie 39 tys. USD. Pojedynczy silnik elektryczny przekazuje w nim swój moment obrotowy na tylną oś, rozpędzając crossovera do 96 km/h (60 mil/h) w 5,9 s. Prędkość maksymalna to skromne, ale wystarczające 193 km/h, a zasięg zgodnie ze sposobem pomiaru amerykańskiej agencji EPA wynosi 370 KM. Za 48 tys. USD można kupić podobny model, ale o zasięgu zwiększonym do 483 km według EPA.

Najdroższa wersja ma dwa silniki i przyspiesza w 3,5 s

Droższy model Long Range Dual Motor All-Wheel-Drive ze zwiększonym zasięgiem i dwoma silnikami elektrycznymi napędzającymi obie osie kosztuje w USA niecałe 53 tys. USD. W zamian oferuje przyspieszenie od 0 do 96 km/h w 4,8 s. Maksymalna prędkość wynosi 217 km/h, a prognozowany zasięg – ponad 509 km.

Jeśli to dla kogoś mało, może wybrać wariant Performance, którego cena rozpoczyna się od niecałych 61 tys. USD. Taka wersja przyspieszy do 96 km/h w zaledwie 3,5 s i rozpędzi się do 233 km/h. Poprawione osiagi praktycznie nie skutkują zmniejszeniem zasięgu, który spadł tylko o 1,6 km (1 mila).

Poza lepszymi osiągami model Performance ma obniżone zawieszenie i jest wyposażony w 21-calowe koła. Do niego z kolei można zamówić pakiet Performance Upgrade zwiększający prędkość maksymalną do magicznych 250 km/h.

Tesla Y ma bardziej wydajny układ odzyskiwania energii cieplnej

Długość całkowita tego modelu wynosi 475 cm, a w środku zmieści sie do 7 osób. Z przodu króluje centralny 15-calowy ekran dotykowy, pokrywa bagażnika jest podnoszona elektrycznie, a pod jego podłogą ukryto dodatkowy schowek. Nowością techniczną w modelu Y jest pompa ciepła, która ma ograniczyć straty energetyczne i poprawić zasięg, zwłaszcza w czasie zimnej pogody.

Tesla Y będzie wytwarzana w aż trzech fabrykach firmy: w Szanghaju (Chiny), Fremont (USA) oraz w nowej gigafabryce koło Berlina.

Pierwszymi odbiorcami modelu Tesla Y są jak zwykle członkowie klubu Tesla Motors, którzy zaczynają się w Internecie chwalić swoimi nowymi nabytkami. Teslo, czekamy na model Y w Europie!

