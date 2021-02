Pięć dni, pięć miast: podsumowanie prezentacji Solaris Urbino 12 hydrogen w Polsce

W ostatnich dniach stycznia w kilku polskich miastach odbył się cykl prezentacji autobusu wodorowego firmy Solaris. Zaproszeni przedstawiciele władz miejskich oraz zakładów komunikacji w Jaworznie, Krakowie, Koninie, Włocławku i Poznaniu mogli zapoznać się z tym niezwykle zaawansowanym technologicznie pojazdem.

W Jaworznie, Krakowie, Koninie, Włocławku i Poznaniu autobusy wodorowe to jeden z kierunków rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego w tych miastach. Prezentacja Solarisa Urbino 12 hydrogen stała się dla nich sposobnością do bezpośredniego zapoznania się z nowoczesną technologią wodorową. Zaproszeni goście mogli poznać możliwości pojazdu, porozmawiać z przedstawicielami firmy, jak również odbyć jazdy testowe. Prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony włodarzy miast, którzy w rozmowach niejednokrotnie podkreślali wpływ bezemisyjnego transportu przyszłości na życie mieszkańców. Przedstawiciele miejskich zakładów komunikacji wskazywali na świetne zdolności operacyjne autobusów wodorowych, jak również prezentowali plany związane z rozwojem floty w najbliższych latach.

Cykl prezentacji Solarisa Urbino 12 hydrogen został otwarty 27 stycznia w zajezdni PKM Jaworzno. Jaworzno to miasto, które od kilku lat konsekwentnie realizuje plan wdrażania bezemisyjnych rozwiązań do swojej floty. Dzięki współpracy z firmą Solaris jeszcze w tym roku aż 80% floty przewoźnika obsługującego to położone na Śląsku miasto będzie bezemisyjna.

„Autobus elektryczny, który jest zasilany prądem pochodzącym z ogniwa paliwowego napędzanego wodorem to przyszłość transportu publicznego. Taki autobus jest dzisiaj świetnym uzupełnieniem floty autobusów elektrycznych. Ma świetne zdolności operacyjne. W chwili obecnej oczekujemy na możliwość przetestowanie takiego autobusu w ruchu z pasażerami. Myślę, że te testy wypadną bardzo pozytywnie i będziemy planować zakupy takiej floty” – powiedział Zbigniew Nosal, Prezes Zarządu PKM Jaworzno.

Następnego dnia, 28 stycznia, autobus wodorowy odwiedził zajezdnię Wola Duchacka w Krakowie.

„Na pewno jesteśmy zainteresowani tymi autobusami, na pewno chcemy wypróbować je w eksploatacji. Mamy w Krakowie blisko 600 autobusów MPK, ponad 150 jeździ na trasach podmiejskich, i myślę, że to tam przede wszystkim autobusy wodorowe byłyby kierowane”, mówił Mariusz Szałkowski, Wiceprezes MPK Kraków.

W piątek 29 stycznia o zaletach Urbino 12 hydrogen mogli się przekonać przedstawiciele władz i komunikacji miejskiej w Koninie. Magdalena Przybyła, Prezes MZK Konin, wskazała na planowany w mieście kierunek rozwoju:

„Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby kolejne autobusy, które trafią do naszego taboru, były już autobusami wodorowymi. To jest zupełnie inny komfort, zupełnie inna jakość jazdy, na którą mieszkańcy Konina i okolic zasłużyli”, powiedziała.

Kolejnym miastem zaplanowanym na trasie autobusu wyposażonego w zestaw ogniw wodorowych był Włocławek. 30 stycznia został on zaprezentowany w zajezdni MPK przy ul. Rysiej. W niedzielę, 31 stycznia, autobus wodorowy pojawił się w zajezdni przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

„Początek polityki zrównoważonej, dbającej również i o środowisko, to autobusy elektryczne. Natomiast kolejny plan to już autobusy wodorowe. Jesteśmy w tej chwili po – sądzę – pozytywnej ocenie naszego wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 84 autobusy wodorowe, w dostawie w latach 2022-2024, w proporcji 38 autobusów 12-metrowych i 46 autobusów 18-metrowych”, przekazał Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu MPK Poznań.

Zalety wodoru jako absolutnie czystego źródła energii są zauważane przez kolejne samorządy, zakłady komunikacji publicznej i instytucje. Krótki czas tankowania, bardzo duży zasięg, brak jakichkolwiek produktów ubocznych emitowanych podczas eksploatacji, nowoczesna pompa ciepła CO 2 , wysoki poziom komfortu dla podróżujących i cichy, przyjazny mieszkańcom miast tryb pracy – to tylko niektóre spośród licznych zalet Solarisa Urbino 12 hydrogen.

