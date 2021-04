PGNiG Ventures zainwestował w producenta ładowarek

Fundusz PGNiG Ventures zainwestował w polskiego producenta ładowarek do samochodów elektrycznych oraz oprogramowania do zarządzania ekosystemami dla elektromobilności – firmę ENELION LTD.

Wartość pierwszej transzy inwestycji to 2,53 mln PLN. Jej całkowita wartość może wynieść 6 mln PLN.

– Jednym z kluczowych kierunków dla energetyki jest elektromobilność i dążenie do niskoemisyjności. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju tego obszaru, w tym inwestycje w rozbudowę infrastruktury, czyli przede wszystkim stacje ładowania. Enelion jest polską spółką, która oferuje ekspozycję na silnie wzrostowy rynek, przy modelu biznesowym gotowym na skalowanie, a opartym o rynkowo zweryfikowane ładowarki i wdrożony w grudniu 2020 r. system do zarządzania punktami ładowania, który może być oferowany bez ograniczeń operatorom, dlatego jestem przekonana, że inwestycja w spółkę jest dobrą decyzją – mówi Małgorzata Piasecka, prezes – mówi Małgorzata Piasecka, prezes PGNiG Ventures.

Enelion zamierza zwiększyć produkcję z obecnych 400 do ponad 5 tys. urządzeń AC miesięcznie w 2025 roku i rozwinąć eksport do USA, Kanady, Europy Wschodniej, Ameryki Południowej, na Bliski Wschód oraz do Afryki. Spółka zamierza też wprowadzić do oferty szybkie ładowarki DC. Enelion jest producentem ładowarek do samochodów elektrycznych oraz oprogramowania do zarządzania ekosystemami dla elektromobilności. Firma projektuje elektronikę oraz produkuje urządzenia w Polsce od 2016 roku, dostarczyła dla klientów w kraju i za granicą kilka tysięcy ładowarek. Enelion rozwija również oprogramowanie do zarządzania sieciami ładowarek umożliwiające świadczenie usługi operatora oraz dostawcy usługi ładowania. Obok klientów zagranicznych, Enelion współpracuje na rynku polskim min. z PGE, Tauronem, Energą, Polenergią oraz Greenway.

Fot. Evertiq

Źródło: www.evertiq.pl