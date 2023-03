PEUGEOT BOXER PROSTO Z GLIWIC

PEUGEOT BOXER Furgon jest produkowany w gliwickim zakładzie Stellantis

Od 4 kwietnia 2022 roku PEUGEOT BOXER w wersji Furgon produkowany jest w gliwickim zakładzie Stellantis. Był pierwszym pojazdem, który zjechał z linii produkcyjnej po uruchomieniu tej fabryki dużych samochodów dostawczych.

Należy ona do polskiego klastra produkcyjnego Stellantis, wraz z fabrykami w Tychach i Bielsku-Białej i jest wieloprofilowym przedsiębiorstwem, łączącym produkcję z działalnością w obszarze inżynierii przemysłowej, IT oraz technologii sztucznej inteligencji i jazdy autonomicznej. Połączone siły zespołów produkcyjnego, jakościowego i technologicznego pozwalają produkować niezawodne i znakomite jakościowo pojazdy. Fabryka jest zlokalizowana w Gliwicach, dynamicznym ośrodku naukowo-technologicznym, co przekłada się na współpracę ze środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej, a także Parku Naukowo-Technologicznego.

W listopadzie ubiegłego roku fabryka została wyróżniona przez władze Stellantis za „wzorcowe uruchomienie produkcji lekkich samochodów dostawczych i zapewnienie ich jakości na najwyższym poziomie, potwierdzone doskonałymi wynikami gwarancyjnymi, już od pierwszego dnia produkcji”. Gliwicki zakład specjalizuje się w produkcji PEUGEOT BOXERA, w wersji Furgon, z możliwością konfiguracji pod kampery. Gliwickie PEUGEOT BOXERY są dostępne w aż trzech długościach i dwóch wysokościach. Nowoczesny, dostawczy PEUGEOT BOXER Furgon jest dostępny już od 1885 zł netto/miesięcznie* w leasingu Simply Drive dla firm.

Gliwicki zakład dużych pojazdów dostawczych Stellantis jest producentem samochodu PEUGEOT BOXER, w wersji Furgon. Ten największy model w gamie pojazdów użytkowych marki spod znaku lwa, zjeżdża z taśmy produkcyjnej polskiej fabryki, w trzech wersjach długości i dwóch wysokości. Klienci mogą wybierać spośród wersji od L2H2, L3H3, L3H2, L4H3, L4H2, również dostępnej opcjonalnie ze wzmocnionym zawieszeniem. Gliwicki Furgon jest również produkowany w wersji przygotowanej do, cieszącej się dziś ogromną popularnością, zabudowy kamperowej.

Fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, wraz z dwiema fabrykami

w Tychach i jedną w Bielsku-Białej, tworzy polski klaster fabryk produkcyjnych Stellantis. Przynależność ta pozwala korzystać z najlepszych, wypracowanych rozwiązań zarówno w zakresie produkcji pojazdów, jak i jednostek napędowych. Rozwinięte funkcje centralne, w tym Działy Zakupów, IT, Software Experience i Inżynierii w Gliwicach, Tychach i Bielsku zapewniają gliwickiej fabryce profesjonalne wsparcie. Powstanie fabryki dało impuls do rozwoju sieci dostawców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, co pozwala wypracowywać optymalne, pod względem kosztowym i logistycznym, rozwiązania. Bliskość dostawców umożliwia również rozwijać z nimi współpracę skoncentrowaną na najwyższej jakości częściach i elementach produkcyjnych.

Gliwicki zakład bazuje na umiejętnościach, doświadczeniu i kulturze jakościowej wypracowanych przez prawie dwadzieścia piec lat funkcjonowania w branży motoryzacyjnej, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie tak znakomitych wyników jakościowych w produkcji dużych pojazdów dostawczych już od momentu uruchomienia produkcji. Gliwicki zespół tworzą doświadczeni eksperci, aktywnie współpracujący z kadrą inżynierską i naukową pobliskiej Politechniki Śląskiej oraz, w ramach realizacji różnego rodzaju inicjatyw, z gliwickim Technoparkiem. Współpraca z Politechniką trwa już ponad dwadzieścia lat i zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, z potencjałem rozwoju już w ramach nowego etapu biznesowej historii gliwickiej lokalizacji Stellantis – produkcji dużych samochodów dostawczych. Ośrodek produkcyjny w Gliwicach zyskał renomę producenta pojazdów sygnowanych najwyższym znakiem jakości już ponad dwie dekady temu – to nie zmieniło się po zmianie profilu produkcji na duże pojazdy dostawcze. Bardzo dobre wyniki gwarancyjne, produkowanych w fabryce modeli, obejmujące trzy miesiące użytkowania przez klientów są nadal bardzo mocną stroną śląskiej fabryki, co ma ogromne znaczenie dla Stellantis, będącego ważnym graczem na rynku pojazdów dostawczych w Europie. Wyniki te zostały docenione w listopadzie przez władze koncernu Stellantis wyróżnieniem „za wzorcowe uruchomienie produkcji dużych samochodów dostawczych i zapewnienie ich jakości na najwyższym poziomie, potwierdzone doskonałymi wynikami gwarancyjnymi, już od pierwszego dnia produkcji”. Zakładowe Laboratorium Jakościowe, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, zostało odpowiedzialne za proces potwierdzania jakości części od dostawców dla wszystkich fabryk Stellantis na całym świcie, w tym również tych produkujących samochody osobowe.

Produkowany w Gliwicach dostawczy PEUGEOT BOXER Furgon odpowiada na aktualne potrzeby transportowe klientów biznesowych, oferując dziesiątki konfiguracji, łatwe prowadzenie i wyróżniające się na rynku, bogate wyposażenie standardowe. Obejmuje ono m.in. tempomat, czujniki cofania czy alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, a więc opcje często płatne w innych markach. Dodatkowo klienci mogą wybierać z szerokiego wachlarza opcji i niezwykle atrakcyjnych cenowo pakietów, zawierających m.in. kamerę cofania, nowe radio z 7-calowym ekranem dotykowym z funkcją Apple Car Play/Android Auto czy inteligentny system kontroli trakcji Grip Control. PEUGEOT BOXER Furgon jest dostępny z gamą nowych silników wysokoprężnych 2.2 BlueHDi o mocach 120, 140 i 165 KM, spełniających normę emisji spalin Euro 6.4, a od czwartego kwartału tego roku również w bezemisyjnej wersji elektrycznej BEV.

Wytwarzany na Śląsku PEUGEOT BOXER Furgon, z opcją zabudowy kamperowej, jest dostępny w atrakcyjnym leasingu Simply Drive dla klientów profesjonalnych już od 1885 zł netto/miesiąc*.

Szczegółowa oferta jest dostępna u Autoryzowanych Dealerów PEUGEOT i na stronie peugeot.pl.

Poza gliwickim zakładem, PEUGEOT BOXER Furgon jest produkowany również we włoskim zakładzie w Atessie.

Źródło: Stellantis