PETRONAS Team De Rooy IVECO zrealizował swój cel w pierwszym rajdzie Dakar na Bliskim Wschodzie

Po ponad 7800 kilometrów cztery ciężarówki IVECO dotarły do mety, a Janus van Kasteren zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej bardzo ciężkiego rajdu, którego ukończenie wymagało najlepszego sprzętu.

Qiddiya, 18 stycznia 2020 r.

Dwanaście dni współzawodnictwa, pięć tysięcy kilometrów odcinków specjalnych i ponad pięćdziesiąt godzin jazdy samochodami ciężarowymi na pełnym gazie. Tak wyglądały ostatnie dwa tygodnie dla załóg PETRONAS Team De Rooy IVECO, którym na trasie nie mógł towarzyszyć sam Gerard de Rooy ze względu na uraz kręgosłupa. Mimo to Holender przebywał w Arabii Saudyjskiej przez cały czas trwania rajdu, udzielał rad załogom i z zadowoleniem ocenił wynik.

„Zespół zaprezentował się z dobrej strony. Różnica w porównaniu z poprzednimi latami była tylko taka, że kierowcy mieli mniejsze doświadczenie. Wszyscy jednak umieli we właściwy sposób poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Nie planujemy żadnych zmian, a jedynie trening i dopracowanie niektórych szczegółów” — podsumował szef zespołu, Gerard de Rooy.

Dwukrotny zwycięzca rajdu Dakar podkreślił dobre wyniki Janusa van Kasterena, który zapewnił PETRONAS Team De Rooy IVECO możliwie najlepsze, szóste miejsce. Holenderski kierowca stanął na podium po jednym z pierwszych etapów, a połowę odcinków specjalnych ukończył w pierwszej dziesiątce. Van Kasteren konsekwentnie prowadził swojego Powerstara z numerem 505, by ostatecznie zająć miejsce tuż za pierwszą piątką w klasyfikacji generalnej.

Obok Van Kasterena również Vick Versteijnen w Powerstarze z numerem 522 dzielnie walczył na trasie i wspierał kolegę z zespołu w razie kłopotów. Niestety sytuacja skomplikowała się w 4. etapie, kiedy to awaria mechaniczna uniemożliwiła Versteijnenowi dalszą jazdę i zmusiła go do wycofania się z rywalizacji. Wciąż mógł uczestniczyć w rajdzie w kategorii „Dakar Experience”, ale jego czasy liczyły się tylko w poszczególnych etapach, a nie w ogólnej klasyfikacji. W 5. i 7. etapie znalazł się w pierwszej dziesiątce, a jego głównym celem stało się pomaganie Van Kasterenowi.

Nowymi zawodnikami w barwach PETRONAS Team De Rooy IVECO w tegorocznym Dakarze byli Albert Llovera i Michiel Becx, którzy korzystali z bezpośredniej pomocy kolegów z zespołu. Ze względu na wypadek na nartach wiele lat temu Llovera ścigał się samochodem ze specjalnie zaadaptowanym kokpitem, co nie przeszkodziło mu znaleźć się w pierwszej dwudziestce w dziesięciu na dwanaście etapów rajdu. W klasyfikacji generalnej Andorczyk zajął 15. miejsce — najlepsze w swojej dotychczasowej karierze w Dakarze. Tuż za nim, na 16. pozycji, uplasował się Becx zamykający listę kierowców PETRONAS Team De Rooy IVECO uczestniczących w saudyjskim rajdzie.

Wiadomo, że Dakar 2021 również zostanie rozegrany na Bliskim Wschodzie. PETRONAS Team De Rooy IVECO już rozpoczyna przygotowania, ocenia kondycję i wyniki zespołu oraz analizuje doświadczenia zdobyte w terenie w trakcie dwutygodniowej rywalizacji w Arabii Saudyjskiej.

KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Andriej Karginow (Kamaz) 46h 33m 36s

2. Anton Szibałow (Kamaz) + 42m 26s

3. Siarhiej Wiazowicz (Maz) + 2h 04m 42s

4. Dmitrij Sotnikow (Kamaz) + 2h 55m 28s

5. Martin Macík (IVECO) + 3h 28m 08s

—————

6. JANUS VAN KASTEREN (IVECO) + 4h 26m 57s

15. ALBERT LLOVERA (IVECO) + 12h 41m 06s

16. MICHIEL BECX (IVECO) + 14h 39m 57s

— VICK VERSTEIJNEN (IVECO)

