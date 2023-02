Zmiana na stanowisku dyrektora marki Volkswagen w Polsce. Miejsce Michała Bowszy zajmie 1 marca Paweł Szuflak, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w Grupie Volkswagen.

Paweł Szuflak jest związany z Grupą Volkswagen od 26 lat. Pracę rozpoczął w 1997 r. w zespole marketingu Skoda Auto Polska. Po 6 latach przeniósł się z Poznania do Mladej Boleslav, do Skoda Auto AS. W swojej karierze zdobywał także doświadczenie na kierowniczych stanowiskach na innych rynkach, m.in. w spółce SAIC Volkswagen w Szanghaju, gdzie pełnił funkcję dyrektora strategii dystrybucji i operacji oraz w Volkswagen Group India, w której zarządzał przez dwa lata działem sprzedaży i marketingu. W latach 2010-2012 Paweł Szuflak kierował zespołem międzynarodowej strategii sprzedaży, wraz z którym opracował i wprowadzał nową strategię dystrybucji marki Skoda połączoną z kompleksowym przebudowaniem procesów obsługi klienta oraz zmianą logo, jak i wszystkich narzędzi zewnętrznej komunikacji marki Skoda na poszczególnych rynkach. W latach 2015-2021 piastował stanowisko szefa regionu Europa Zachodnia, obejmującego takie rynki, jak Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg. Na liście jego sukcesów w tym czasie jest wzrost wolumenu sprzedaży we Francji, Włoszech i Holandii od 25 do 100 procent. W czerwcu 2021 otrzymał zadanie stworzenia, a następnie zarządzania działem optymalizacji przychodów w centrali Skody, które skutecznie zrealizował. 1 marca bieżącego roku Paweł Szuflak obejmie stanowisko dyrektora marki Volkswagen w Polsce w ramach struktur Volkswagen Group Polska.



Michał Bowsza, dotychczasowy dyrektor marki Volkswagen, po 22 latach pracy w Volkswagen Group Polska i wcześniej w Kulczyk Tradex na rzecz takich marek jak Audi, Porsche, Volkswagen i Volkswagen Samochody Dostawcze, podjął decyzję o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami Volkswagen Group Polska. Od połowy 2008 roku do września 2022 Michał Bowsza był dyrektorem marki Audi. W tym czasie sprzedaż aut z Ingolstadt wzrosła z poziomu 4000 do prawie 20 000 sztuk rocznie, a udział rynkowy z 1 do ponad 4 procent. Polska awansowała w światowym zestawieniu sprzedaży z 27. na 11. miejsce i dołączyła do grona kluczowych rynków w Europie. Michał Bowsza był inicjatorem i współtwórcą programu finansowania Audi Perfect Lease, który stał się standardem i wzorem dla wielu marek. Równolegle z sukcesem przewodził licznym projektom grupowym, m.in. wdrożeniu systemu NADIN, standaryzacji procesu sprzedaży OMD oraz zarządzania marżą Margin Insight. W ostatnim czasie Michał Bowsza pełnił stanowisko dyrektora marki Volkswagen. Od 1 marca 2023 roku Michał Bowsza dołączy do struktur zarządczych spółek wchodzących w skład grupy dealerskiej Krotoski, która posiada autoryzacje marek Porsche, Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat i prowadzi działalność operacyjną w 15 oddziałach w 7 lokalizacjach w Polsce.

Źródło: Volkswagen