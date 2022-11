Partnerstwo polskiej i indyjskiej firmy w zakresie silników dla pojazdów elektrycznych

Flash Electronics India Pvt Ltd i polski Elimen Group podpisały porozumienie o współpracy w zakresie silników trakcyjnych oraz sterowników dla pojazdów elektrycznych.

„Mamy przyjemność ogłosić nasze partnerstwo z Flash Electronics India Pvt Ltd – wiodącym producentem komponentów elektrycznych i elektronicznych dla dwukołowych i trzykołowych pojazdów elektrycznych w celu rozszerzenia obecności w segmentach elektrycznych samochodów osobowych i komercyjnych pojazdów ciężkich, podczas gdy Elimen Group zyskuje silne partnerstwo w zakresie produkcji wielkoseryjnej. Flash i Elimen będą współpracować w celu opracowania i produkcji silników trakcyjnych i sterowników dla wszystkich segmentów EV, począwszy od pojazdów dwukołowych, trzykołowych do pojazdów osobowych i komercyjnych, w tym autobusów elektrycznych o mocy do 300 kW, co czyni go jedynym tego rodzaju w Indiach, aby to zrobić.” – napisał na swoim koncie na Linkedinie Daniel Śliwiński, Co-owner & Board Chairman w Elimen Group S.A.

Na rynkach wschodnich popularnością cieszą się pojazdy elektryczne. Nie inaczej jest w Indiach, gdzie mieszkańcy szczególną sympatią darzą dwu i trójkołowe pojazdy z napędem elektrycznym (EV). Prognozy wykazują wzrost tego segmentu o 50% i 70% do 2030 r. Tym samym profil Elimen Group wpisuje się w potrzeby indyjskiego rynku motoryzacyjnego.

„Cieszymy się na współpracę z FLASH w zakresie opracowania i produkcji komponentów dla szybko rozwijającej się branży pojazdów elektrycznych na rynku indyjskim. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie tworzyć i rozwijać napędy elektryczne, które znajdą zastosowanie w produkcji masowej. Indie to jeden z największych rynków azjatyckich i światowych, a potencjał rozwoju komponentów elektrycznych jest tam ogromny.” – powiedział w komunikacie Cezary Klimont, prezes Elimen Group. – „Wierzymy, że dzięki współpracy z FLASH polska myśl techniczna znajdzie zastosowanie w dynamicznie rosnącym segmencie elektrycznych 2- i 3-kołowców. Wspólnie planujemy rozszerzenie współpracy o kolejne segmenty pojazdów. Elektromobilność jest naszą pasją, a budowanie zielonej przyszłości jest naszym celem.”

Indyjski Flash ma swoją siedzibę Pune, w zachodnich Indiach, podobnie jak wiele firm reprezentujących przemysł samochodowy, zbrojeniowy i elektroniczny. We współpracę z polską firmą ma zainwestować 87 mln zł. Wspólne przedsięwzięcie ma obejmować produkcję napędów oraz sterowników o mocy do 300 kW. Flash ma produkować i sprzedawać w Indiach systemy opracowane przez Elimen Group, podczas gdy Polacy mają zająć się obsługą pozostałych rynków.

„Postawy i świadomość konsumentów stale ulegają zmianom wraz z coraz częstszym akceptowaniem alternatywnych form zrównoważonej mobilności. Rządy wielu krajów świata i samorządy miejskie wprowadzają przepisy i zachęty, które pomogą przyspieszyć zmiany dotyczące elektromobilności.” – powiedział Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay, współwłaściciela Elimen Group. – „W Indiach, gdzie mobilność i transport odpowiadają za ponad 10% emisji całego kraju wdrażana jest mapa drogowa zmian w branży transportowej, której celem jest etapowe przejście na pojazdy napędzane elektrycznie. Cieszymy się, że Elimen może być częścią tej istotnej dla ludzi i środowiska transformacji w jednym z największych rynków świata.”

Dodajmy, że jest to kolejna umowa indyjskiego producenta z europejską firmą, ponieważ niedawno Flash porozumiał się z francuskim Enerstone w sprawie produkcji zaawansowanego systemu zarządzania układem akumulatorów (Battery Management System – BMS), a także nabycia pakietu mniejszościowego. Podpisana z Francuzami umowa sprawiła, że Flash stał się jedynym producentem układów BMS.

„Współpraca z Elimen Group pozwoli FLASH nie tylko rozszerzyć dotychczasową działalność, ale także umocnić pozycję w przestrzeni pojazdów elektrycznych.” – powiedział Sanjeev Vasdev, dyrektor zarządzający FLASH – „Rozległe doświadczenie Elimen w zakresie projektowania silników elektrycznych w połączeniu z nowoczesnym potencjałem produkcyjnym naszej firmy pozwoli nam wejść na nowe rynki i zwiększyć dostępność kompleksowych rozwiązań dla producentów pojazdów elektrycznych.





Źródło: evertiq.pl