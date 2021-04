Państwo przejmuje Izerę

Skarb Państwa przejmuje w całości projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera. Spółka ElectroMobility Poland realizująca ten projekt do tej pory była wspólną własnością czterech największych gigantów polskiej energetyki (Enea, Energa, PGE i Tauron). Teraz ma zostać oficjalnie przejęta przez państwo. Oznacza to, że każdy z nas sfinansuję budowę Izery. Budowa fabryki w okolicach Jaworzna ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, jej koszt to ok. 4-5 mld zł. Rozpoczęcie produkcji wstępnie planowane jest na rok 2024.