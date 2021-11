Panattoni wybuduje magazyn dla fabryki Solarisa

Panattoni dostarczy firmie Solaris Bus & Coach magazyn zlokalizowany przy hali produkcyjnej. Obiekt o powierzchni 10 000 m kw. powstanie w Bolechowie k. Poznania, 150 m. od istniejącego zakładu. Solaris Bus & Coach to producent autobusów i trolejbusów należący do hiszpańskiej grupy CAF.

Na potrzeby realizacji Panattoni zakupiło od firmy Solaris wydzieloną wcześniej nieruchomość, którą przygotuje do prowadzonych operacji do połowy 2022 roku. W obiekcie magazynowane będą części wykorzystywane do produkcji pojazdów w sąsiadującej hali, a sama inwestycja spełni kluczową rolę w łańcuchu dostaw części i podzespołów do produkcji autobusów i trolejbusów. Deweloper zadba o odpowiednie połączenie budynków – zarówno pod kątem infrastruktury drogowej, jak i mediów – czytamy w komunikacie.