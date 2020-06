Otwarcie Centrum Technicznego BWI Group w Balicach

W piątek, 26 czerwca, miało miejsce otwarcie nowego Centrum Technicznego koncernu BWI Group zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Kraków – Balice. Nowoczesny i, co ważne, przyjazny środowisku obiekt, to ponad 11 tys. m² powierzchni produkcyjnej i biurowej, która będzie miejscem pracy blisko 400 inżynierów specjalizujących się w projektowaniu i produkowaniu części zawieszeń samochodowych. Pozyskanie nowej siedziby było kluczowe dla firmy, która w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła zasoby kadrowe i pozyskała wiele nowych projektów, co automatycznie wygenerowało potrzebę zwiększenia przestrzeni operacyjnej. Dziś, kiedy plany stały się rzeczywistością, spółka jest w pełni przygotowana na intensyfikację działań rozwojowych, nawet w dobie wyzwań, z jakimi aktualnie mierzy się branża automotive na całym świecie.

W Centrum Technicznym w Balicach firma będzie kontynuowała swoją działalność, którą w Krakowie rozpoczęła w 1999 roku. W obszarze badawczym nadal prowadzone będą prace nad zaawansowanymi technologiami zwiększającymi funkcjonalność systemów zawieszeń oraz optymalizującymi ich konstrukcję i proces wytwarzania. Polegają one m.in.: na redukcji masy amortyzatora poprzez wdrożenie kompozytowego korpusu czy rozwoju amortyzatorów sterowanych elektronicznie, takich jak systemy ValveRide™ czy DualRide™. „Chcemy oferować naszym klientom pionierskie i w pełni efektywne rozwiązania, które zapewnią im mocną pozycję na rynku, również w obszarze pojazdów elektrycznych i autonomicznych.” – mówi Krzysztof Kucharczak, Dyrektor Centrum Technicznego. „Krakowski ośrodek BWI Group posiada wszelkie kompetencje do rozwijania produktów innowacyjnych, technologicznie dostosowanych do potrzeb dzisiejszych użytkowników samochodów. Doświadczenie kadry menadżerskiej, głód wyzwań młodych inżynierów, doskonale wyposażone laboratoria i maszyny testowe do walidowania prototypów, to wszystko czyni nas interesującym i wiarygodnym partnerem biznesowym”.

Oprócz badań i rozwoju technologii Centrum realizuje bieżące projekty i dostarcza swoim europejskim klientom, takim jak BMW, Volvo, Ford, PSA, JLR, Lamborghini czy Audi konwencjonalne amortyzatory hydrauliczne o rozszerzonej funkcjonalności, a także rozpoznawalny i uznany w branży półaktywny system MagneRide®.

„Chcemy, aby ośrodek BWI Group wpisał się w pejzaż Balic i był jego równie ważną i rozpoznawalną częścią, co lotnisko”. – mówi Krzysztof Kucharczak. „Wierzę, że ogrom pracy włożony w to, aby budynek spełniał najwyższe kryteria jakości oraz był przyjazny otoczeniu, przełoży się na dobre samopoczucie i komfort pracy naszej załogi. Ciekawostką jest fakt, że wystrojem wnętrz i nazewnictwem pomieszczeń konferencyjnych nawiązujemy do bogatej kultury i tradycji Krakowa i regionu, co – jak mamy nadzieję – będzie inspirować naszych zagranicznych gości do poznawania nas jeszcze lepiej.”