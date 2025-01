Olbrzymi poślizg Volvo

Wszystko wskazuje na to, że nowa fabryka Volvo rozpocznie działanie dopiero po roku 2030 – przekazał CEO Martin Lundstedt podczas wydarzenia Reuters NEXT na CES w Las Vegas.

We wrześniu firma ogłosiła opóźnienie budowy fabryki o rok lub dwa lata, jednak nie potwierdzono wtedy, czy wpłynie to na termin rozpoczęcia produkcji. Teraz okazuje się, że coś, co miało być lekką zmianą w harmonogramie prac, przesuwa start nowego zakładu i produkcji o pół dekady.

Źródło: evertiq.pl