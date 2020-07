Offenbach znów wybiera elektryczne Solarisy

Solaris dostarczy do Offenbach nad Menem 29 autobusów elektrycznych. Jest to drugie pod względem wielkości zamówienie z Niemiec na elektrobusy polskiego producenta. Dostawy zakończą się w październiku 2021 roku.

Położone w Hesji 140-tysięczne miasto Offenbach zamówiło 20 dwunastometrowych Solarisów Urbino 12 electric oraz 9 osiemnastometrowych, przegubowych Solarisów Urbino 18. Wszystkie zamówione pojazdy dotrą do klienta w październiku 2021 roku. Jeszcze w tym rok natomiast tamtejszy przewoźnik, Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB), otrzyma 7 elektrycznych Urbino electric zamówionych w 2019 roku. Po realizacji obu kontraktów niemal połowa floty OVB składać się będzie z bezemisyjnych Solarisów.

– Bardzo cieszę się z ponownego wyboru przez Offenbacher Verkehrs-Betriebe naszej elektrycznej oferty. Wspaniale jest być częścią tak ważnej dla mieszkańców i miasta transformacji. Offenbach zmierza bardzo szybko w kierunku całkowicie bezemisyjnego transportu publicznego. Solaris chce wspierać tę zmianę – mówi Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solarisa.

OVB zdecydował się na najnowszej generacji baterie Solaris High Energy+ osiągając dla dwunasto- i osiemnastometrowych autobusów odpowiednio pojemność 316 i 474 kWh. Zmagazynowana energia napędzać będzie dwa silniki elektryczne zamontowane przy piastach kół o mocy 125 kW każdy. Jej uzupełnianie odbywać się będzie za pomocą pantografu umieszczonego na dachu pojazdów (szybkie ładowanie w ciągu dnia) oraz w nocy na terenie zajezdni. Komfort klimatyczny w autobusach zapewni efektywna i ekologiczna klimatyzacja z pompą ciepła, która do uzyskania odpowiedniej temperatury w pojeździe wykorzystuje ciepło pochodzące z zewnątrz.

Zamawiając autobusy, przewoźnik z Offenbach postawił na nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. Jeden z nich pozwala kierowcy dostrzec więcej dzięki kamerom umieszczonym na zewnątrz pojazdu. Wykrywają one pieszych oraz rowerzystów, znajdujących się w martwym polu pojazdu, co jest szczególnie istotne przy manewrach skrętu. Inny z kolei został zaprojektowany w celu emisji akustycznych sygnałów ostrzegających pieszych przed nadjeżdżającym pojazdem elektrycznym wyposażonym w bardzo cichy napęd.

Urbino 12 oferuje 33 miejsca siedzące, w tym 12 dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi, co ułatwia podróżowanie osobom z ograniczeniami ruchowymi. Z kolei w Urbino 18 to odpowiednio 45 i 20 miejsc. Dla dodatkowej wygody przewoźnik zaoferował swoim pasażerom 14 (Urbino 12) i 18 (Urbino 18) podwójnych gniazd USB do ładowania urządzeń mobilnych, dodatkowe gniazdo będzie miał do dyspozycji również kierowca.

Niemiecki rynek autobusów elektrycznych dynamicznie się rozwija, a bateryjne Urbino jeżdżą po drogach w Niemczech od 2013 roku. Solaris dostarczył lub zakontraktował u swoich niemieckich klientów już przeszło 230 elektrobusów.