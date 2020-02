Od butelki do tkaniny: obicia foteli Audi zrobione z tworzywa PET

Przemysł modowy wytwarza z plastikowych butelek PET biżuterię, ubrania czy torebki. Co więcej, z surowców wtórnych takich jak makulatura, plastikowe butelki czy drewniane wióry, powstaje też coraz więcej mebli. W ten trend włącza się Audi, oferując w nowym A3 obicia foteli zrobione z tkaniny z recyklingu.

Równowaga środowiskowa jest filarem korporacyjnej strategii Audi. Odnosi się to zarówno do technologii, jak i do procesów produkcyjnych. W czwartej generacji Audi A3 po raz pierwszy użyte zostały tkaniny obiciowe foteli zrobione z surowców wtórnych. Około 89 procent składu tkaniny to przetworzone w specjalnym procesie, zużyte plastikowe butelki PET. Uzyskany w ten sposób materiał gwarantuje takie same standardy jakościowe, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i o wrażenia dotykowe, co konwencjonalny materiał tekstylny.



Przemiana starego w nowe



Butelka znika w otworze automatu do zwrotu plastikowych opakowań – których coraz więcej również w naszym kraju – ale co dzieje się dalej? Przykład z Niemiec: Jeszcze w sklepie butelki jednorazowe są prasowane w specjalne pakiety ułatwiające ich transport samochodem ciężarowym. Po dotarciu do zakładu recyklingu są one sortowane według koloru, rozmiaru i jakości. Inne materiały, takie jak kapsle, są oddzielane. Następnie specjalny młyn mieli butelki na płatki, które są myte, suszone a następnie roztapiane w jednolitą masę. Masa jest wyciskana przez specjalne dysze, kształtujące z niej plastikowe pasma. Po wysuszeniu, maszyna sieka je na małe kawałki. W ten sposób powstaje granulat, inaczej nazywany recyklatem, który jest poddawany powtórnemu tłoczeniu – w ten sposób powstają nici. Nawinięte na zwoje, są one na koniec wykorzystywane do produkcji materiałów obiciowych Audi.



Ponad 100 butelek PET w jednym Audi A3



W sumie, do obicia wszystkich siedzeń w Audi A3 wykorzystuje się 45 butelek PET o pojemności 1,5 litra. Ponadto dywaniki w tym modelu zrobione są z materiału powstałego z kolejnych 62 butelek PET. Również inne elementy wnętrza np. materiały izolacyjne, panele boczne wnętrza bagażnika, jego podłoga i mata, są w coraz większym stopniu wykonywane z surowców wtórnych. Cel tych działań jest jasny: odsetek materiałów pochodzących z recyklingu w całej gamie modelowej czterech pierścieni ma w najbliższych latach znacznie wzrosnąć.



Obecnie tapicerka siedzeń nowego A3 nie jest jeszcze w pełni wykonana z materiałów nadających się do recyklingu. „Póki co wyzwaniem dla nas jest dolna warstwa tkanego materiału, połączona z górną warstwą za pomocą kleju. Pracujemy nad jej zastąpieniem poliestrem nadającym się do recyklingu” – mówi Ute Grönheim, odpowiedzialna w Audi za rozwój materiałów tekstylnych. „Naszym celem jest stworzenie tapicerki z materiału nadającego się w stu procentach do recyklingu.” W dłuższej perspektywie czasowej wszystkie obicia siedzeń, we wszystkich seriach modelowych, będą wykonane z materiałów zrobionych z surowców wtórnych.

Źródło: AUDI