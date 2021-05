Nowy Volkswagen Polo jest już dostępny do zamawiania w Polsce

Ponad 18 milionów wyprodukowanych od 1975 roku egzemplarzy czyni Volkswagena Polo jednym z najpopularniejszych samochodów miejskich na świecie. Również w obrębie marki model ten odgrywa wielką rolę. Nowe Polo można natychmiast rozpoznać dzięki zmianom w przedniej i tylnej części nadwozia. Dotyczą one przede wszystkim zderzaków, pokrywy bagażnika oraz oferowanych seryjnie reflektorów i tylnych lamp w technologii LED. Po raz pierwszy Polo może być wyposażone w matrycowe diodowe reflektory IQ.Light oraz w pas diod na osłonie chłodnicy. Także pod względem technicznym nowe Polo zdradza bliskie podobieństwo z modelami Volkswagena należącymi do wyższych klas. Nowością wśród samochodów segmentu Polo jest na przykład możliwość wyposażenia auta w system Travel Assist. Cennik modelu otwiera wersja z silnikiem 1.0 MPI (80 KM) dostępna od 63 290 zł.



Volkswagen oferuje przednionapędowe Polo z trzema bardzo oszczędnymi benzynowymi silnikami do wyboru. Jednostki napędowe dostępne w chwili rozpoczęcia sprzedaży rozwijają moc 59 kW (80 KM), 70 kW (95 KM) i 81 kW (110 KM). Silnik o mocy 70 kW (95 KM) może współpracować z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DSG), ten o mocy 81 kW (110 KM) jest z nią łączony seryjnie. Silniki o mocy od 80 do 110 KM są trzycylindrowe i mają pojemność 999 cm3; te o mocy od 70 kW wzwyż są wyposażane w turbosprężarkę. Pod koniec roku do oferty dołączy wersja GTI, wyposażona w jednostkę napędową 2.0 TSI 152 kW (206 KM).



Bazę techniczną nowego Polo tworzy nowoczesna modułowa płyta podłogowa MQB, która umożliwia konstruowanie aut o znakomitych proporcjach, charakterystycznych także dla nowego Polo. Techniczne zalety kryją się też w nadwoziu, np. bagażnik o pojemności 351 litrów, który szybko można powiększyć do 1.125 l. Ponadto, dzięki zastosowaniu platformy MQB karoseria auta jest sztywniejsza, bardziej odporna na deformację podczas zderzeń i ma niższą masę.



Na tablicy rozdzielczej nowego Polo uwagę zwraca seryjny Digital Cockpit, czyli 8-calowy ekran z cyfrowymi wskaźnikami oraz system multimedialny nowej generacji. Już od wersji Life wzwyż nowe Polo można wyposażyć w Digital Cockpit Pro z ekranem o przekątnej 10,25 cala (dopłata – 1.410 zł). Ekran, na którym pojawiają się zegary oraz ekran systemu multimedialnego tworzą całość i znajdują się na wysokości wzroku kierowcy, dzięki czemu wygodnie i bezpiecznie się z nich korzysta. Digital Cockpit, bądź Digital Cockpit Pro oraz ekran systemu multimedialnego nadają wnętrzu nowego Polo cyfrowy styl.



Nowe Polo jest dostępne z trzema rodzajami systemów multimedialnych: radio Composition z ekranem o przekątnej 6,5 cala (seryjny w wersjach Polo i Life), Ready2Discover z 8-calowym ekranem i z usługą Streaming & Internet (seryjny w Style, R-Line, za dopłatą 1.820 zł w Life) oraz Discover Media z ekranem wielkości 8 cali i z usługą Streaming & Internet.



Nowe Polo może być wyposażane w zaawansowane technicznie diodowe matrycowe reflektory IQ.Light (seryjne w wersji Style, za dopłatą 4.920 zł w wersjach Life i R-Line). Polo jest piątym modelem – po Touaregu, Passacie, Golfie i Tiguanie – wyposażanym w te diodowe reflektory. Matryca składająca się z ośmiu diod w każdym module reflektora umożliwia realizację różnych, także interaktywnych, funkcji oświetleniowych.



Systemem, zastosowanym w Polo po raz pierwszy, jest również Travel Assist, który umożliwia półautomatyczną jazdę. W zakresie prędkości od 0 km/h (auta z przekładnią DSG) lub od 30 km/h (auta z przekładnią mechaniczną) aż do prędkości maksymalnej system ten może automatycznie kierować autem, hamować i przyspieszać (kierowca pozostaje odpowiedzialny za kontrolowanie pojazdu). System korzysta m.in. z aktywnego tempomatu ACC i z systemu Lane Assist, który utrzymuje samochód na pasie ruchu. Uruchamia się go specjalnym przyciskiem Travel Assist znajdującym się na nowej wielofunkcyjnej kierownicy. System Travel Assist jest seryjny w wersjach Style i R-Line (w wersji Life wymaga dopłaty 3.630 zł).



Do seryjnego wyposażenia wszystkich wersji nowego Polo należą m.in. asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist (od wersji Style wzwyż z Traffic Jam Assist), system wykrywający pieszych i rowerzystów oraz system rozpoznający zmęczenie kierowcy.



Z pełną, nową ofertą modelu Polo można zapoznać się na stronie internetowej marki Volkswagen.