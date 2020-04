Nowy, samoładujący się autobus Volvo może teraz jeździć dłużej i bezemisyjnie na zasilaniu elektrycznym

Nowe samoładujące się autobusy Volvo – seria modeli ,,S-Charge’’ z napędem hybrydowym, mogą teraz jeździć cicho i bezemisyjnie na napędzie elektrycznym przy wyższych prędkościach i na dłuższym dystansie. Stwarza to nowe możliwości wykorzystania tych pojazdów w strefach miejskich o zerowej emisji czy w innych wrażliwych obszarach.

W nowych modelach Volvo S-Charge zasilanie elektryczne może być wykorzystywane przy prędkościach do 50 km/h (wcześniej napęd spalinowy uruchamiał się po osiągnięciu 20 km/h). W zależności od warunków atmosferycznych i ukształtowania trasy, autobus może przejechać na zasilaniu elektrycznym do 1 km. Volvo S-Charge zostały wyposażone w ulepszony system łączności i geolokalizacji – Volvo Zone Management (system zarządzania strefami), który umożliwia zaprogramowanie pojazdu tak, aby automatycznie przełączał się na zasilanie elektryczne w wybranych obszarach, a prędkość regulowana była bez udziału kierowcy. Możliwe jest również zdefiniowanie stref samoładowania baterii, dzięki czemu autobus może się poruszać całkowicie bezemisyjnie w strefach zerowej emisji, do których się zbliża.

„Nasi klienci mają teraz większe możliwości w zakresie wykorzystania zalet napędu elektrycznego, zachowując jednocześnie ogromną elastyczność, jaką oferują autobusy hybrydowe. Nowa gama modeli S-Charge może kursować na dowolnej trasie, nie jest potrzebna żadna infrastruktura do ładowania. Dzięki temu operatorzy mogą szybko wdrożyć autobusy i zachować wysoką zdolność operacyjną” – mówi Håkan Agnevall, Prezes Volvo Buses.

Modele S-Charge mogą się poruszać na zasilaniu elektrycznym – cicho, bezemisyjnie i energooszczędnie – podczas dojeżdżania na przystanek, postoju – kiedy wsiadają i wysiadają pasażerowie oraz ruszając z przystanku (tradycyjne hybrydy wykorzystują napęd elektryczny tylko podczas postoju i ruszania z przystanku). Umożliwia to nie tylko ograniczenie emisji, ale również tworzenie stref oraz przystanków autobusowych w miejscach, w których autobus porusza się cicho i bezemisyjnie, w trybie całkowicie elektrycznym.

„Nowe modele S-Charge należą do najczystszych autobusów Volvo – zmniejszą ślad węglowy nawet do 40% w porównaniu z porównywalnym autobusem z silnikiem diesla. Napęd S-Charge może również wykorzystywać biopaliwa, jeszcze bardziej redukując emisję CO 2 . Jest to prawdopodobnie najbardziej ekonomiczny i niezawodny samoładujący się autobus na rynku” – mówi Håkan Agnevall.

Gama modeli Volvo S-Charge obejmuje konwencjonalną konfigurację 12-metrową – Volvo 7900 S-Charge, autobus przegubowy – Volvo 7900 S-Charge Articulated, a także samo podwozie – Volvo B5L S-Charge, które może zostać wykorzystane przy budowie autobusu jedno- lub dwupoziomowego (double-decker).

Volvo S-Charge – fakty

Volvo S-Charge może pracować w bezemisyjnym trybie elektrycznym do osiągniecia prędkości50 km/h, a także wtedy, gdy autobus zatrzymuje się na przystanku. W pozostałych sytuacjach za napęd odpowiada nieduży silnik spalinowy.

Volvo S-Charge nie wymaga infrastruktury do ładowania. Akumulatory są ładowane energią, która wytwarzana jest podczas hamowania. Dzięki temu S-Charge może być używany na praktycznie każdej trasie autobusowej,

16 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji:

Anna Nojszewska, Volvo Polska, anna.nojszewska@volvo.com, tel. 665 980 857

Łukasz Piasta, Weber Shandwick, lukasz.piasta@webershandwick.pl, tel. 600 442 238

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

Więcej informacji: www.volvobuses.com, www.volvobuses.pl

Facebook: Volvo Polska Autobusy Facebook: Volvo Group