Nowy Golf zdobył pięć gwiazdek w teście Euro NCAP

wysokie oceny we wszystkich testowych kategoriach

Nowy Golf uzyskał najwyższą ocenę podczas testu bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Eksperci przyznali kompaktowemu Volkswagenowi wysokie noty we wszystkich kategoriach – ochrony dorosłych pasażerów, ochrony dzieci, ochrony innych uczestników ruchu oraz w dziedzinie systemów asystujących. Do testu Euro NCAP stawiło się kilka Golfów. W kategorii „Ochrona dorosłych pasażerów” samochody poddano różnym próbom zderzeniowym: uderzeniu czołowemu 40 procentami szerokości przodu w odkształcalną przeszkodę, uderzeniu czołowemu w sztywną barierę całą szerokością przodu, uderzeniu z boku oraz uderzeniu w słup. Prędkość z jaką poruszały się pojazdy wynosiła od 32 do 64 km/h. Kolejne testy, badające m.in. jakie skutki dla pasażerów ma uderzenie w tył auta, przeprowadzono z wykorzystaniem fotela poruszającego się po szynach. Sprawdzano także skuteczność systemu hamowania awaryjnego „Front Assist”; podczas tego testu samochód poruszał się z prędkościami dozwolonymi w ruchu miejskim. W sumie w kategorii ochrony dorosłych pasażerów nowy Golf zdobył 95 procent punktów. Oceniając bezpieczeństwo dzieci przewożonych w aucie pod uwagę brano wyniki zderzenia czołowego i bocznego. Sprawdzano również sposób montowania w Golfie popularnych fotelików oraz badano służące do tego zaczepy. W tej kategorii kompaktowy Volkswagen uzyskał 89 procent punktów. W dziedzinie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów nowy model zgromadził 76 procent punktów – badano tu skutki jakie dla pieszego ma uderzenie głową oraz kolizja z autem na wysokości ud oraz dolnej części kończyn pieszego; sprawdzano też skuteczność systemu awaryjnego hamowania w nowym Golfie. Kolejne systemy asystujące, jak np. ogranicznik prędkości, asystent hamowania działający podczas jazdy z wyższymi prędkościami oraz system utrzymywania toru jazdy oceniano w ramach kategorii „Safety Assist”. Volkswagen wyposaża nowego Golfa w bardzo bogaty zestaw systemów asystujących – niektóre są dostępne zazwyczaj jedynie w samochodach wyższych klas. Szczególnie ważne są dwa z nich: „Lane Assist” utrzymujący pojazd na wybranym pasie ruchu oraz „Front Assist”, który przy pomocy radarowego czujnika i kamery monitoruje ruch drogowy przed pojazdem. W sytuacjach niebezpiecznych powoduje on automatycznie zahamowanie samochodu, także podczas jazdy w mieście z bardzo małą prędkością. Po raz pierwszy w Golfie wśród jego nowych rozwiązań znalazła się umiejętność rozpoznawania obecności rowerzystów, wspierania kierowcy podczas manewru omijania i – po raz pierwszy w Volkswagenie – wspierania go podczas skrętu. Skuteczność działania systemów bezpieczeństwa została udowodniona w teście Euro NCAP – w kategorii „Safety Assist” kompaktowy Volkswagen uzyskał bardzo dobry wynik 78 procent punktów możliwych do zdobycia. W ramach wyposażenia dodatkowego Volkswagen oferuje też kolejne nowoczesne systemy – jednym z nich jest aktywny tempomat pozwalający utrzymać stałą odległość od poprzedzającego pojazdu z funkcją rozpoznawania ograniczeń prędkości. Z kolei „Travel Assist” umożliwia półautomatyczną jazdę do prędkości 210 km/h. Bezpieczeństwo i komfort podróży zwiększa także system komunikacji Car2X, umożliwiający wymianę informacji o zagrożeniach w ruchu z innymi pojazdami, a w przyszłości także z urządzeniami infrastruktury drogowej. European New Car Assessment Programme od 20 lat jest bardzo wymagającym strażnikiem bezpieczeństwa w nowych samochodach. Dzięki przeprowadzanym testom klienci uzyskują na czas niezbędne informacje dotyczące najnowszych modeli. W ostatnich latach zarówno samą procedurę testową, jak i wymagania wobec montowanych seryjnie systemów wspomagających i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa biernego stale zaostrzano. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.euroncap.com.