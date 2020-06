Nowe Volkswageny Transporter T6.1 trafiły do PKP PLK S.A.

Poznań, 25 czerwca 2020 r. 180 nowych Volkswagenów Transporter T6.1 trafiło do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Samochody przekazano w ramach przetargu publicznego na usługi flotowe (Car Fleet Management) wygranego i obsługiwanego przez Volkswagen Financial Services. Rozstrzygnięty w ramach postępowania zamówień publicznych kontrakt jest odnowieniem dotychczasowych umów pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Volkswagen Financial Services. Kontrakt został zawarty na usługę Full Service Leasing, czyli finansowanie samochodów leasingiem operacyjnym oraz ich pełną obsługę administracyjną i serwisową. Współpraca będzie trwała 48 miesięcy. „Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy do kluczowych klientów Volkswagen Financial Services. Dlatego ten kontrakt jest dla nas szczególnie ważny. Dodatkowo dużo satysfakcji daje nam fakt, że klient tak pozytywnie ocenia współpracę z VWFS. W kolejnych czterech latach również udowodnimy, że spełniamy najwyższe standardy usług CFM” – podkreśla Daniel Trzaskowski, Dyrektor Zarządzający Biznesu Flotowego w Volkswagen Financial Services. W ramach obsługi zapewniono przeglądy i serwisowanie samochodów, ich ubezpieczenie pakietowe, likwidację szkód komunikacyjnych, Assistance i samochody zastępcze na terenie całego kraju, a także wymianę i przechowywanie opon oraz karty paliwowe. Nowe Volkswageny Transporter T6.1 trafiły do pracowników PKP PLK S.A. oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w całej Polsce. „Volkswagen Transporter T6.1 to samochód wielozadaniowy – oferuje wszystko, czego oczekiwać mogą pracownicy PKP PLK, czy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei” – mówi Mikołaj Matuszewski, kierownik komunikacji marketingowej i PR Volkswagen Samochody Dostawcze. „Można nim w łatwy sposób przewozić ładunki, a wersja osobowa ma aż sześć miejsc siedzących. Uniwersalne, ergonomiczne wnętrze i wydajne, a zarazem oszczędne jednostki napędowe pozwalają na użytkowanie tego samochodu w każdych warunkach pracy na kolei.” Wydania pojazdów rozpoczęły się w marcu i trwały łącznie 3 miesiące. Proces przekazywania samochodów użytkownikom został zorganizowany tak, aby w jednym miejscu mogli oni zwrócić pojazdy z zakończonej umowy i od razu odebrać nowe. W procedurach wymiany samochodów uwzględniono zachowanie szczególnych warunków sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.