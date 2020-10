Nowe, niższe ceny Nissana LEAF e+

LEAF e+ wyposażony jest w akumulator o pojemności 62 kWh, zapewniający zasięg 385 km w cyklu mieszanym WLTP. Dzięki temu gwarantuje komfort jazdy, a jednocześnie minimalizuje niepokój o pozostały do wykorzystania zasięg. Przełamuje również stereotyp, jakoby samochód elektryczny nadawał się tylko do jazdy po mieście. Wprawdzie z badań wynika, że zdecydowana większość europejskich kierowców przejeżdża dziennie nie więcej, niż 80 km, niemniej część z nich lubi wyjeżdżać na dalsze weekendowe wycieczki, wykorzystywać pełną ładowność samochodu lub po prostu jeździć bardziej dynamicznie. LEAF e+ jest w takiej sytuacji optymalnym wyborem. Oprócz pojemnego akumulatora LEAF e+ ma także dynamiczny silnik o mocy 217 KM, umożliwiający uzyskanie przyspieszenia od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,9 sekundy. Model jest dostępny w dwóch poziomach wyposażenia: N-Connecta oraz Tekna. Pierwszy z nich – N-Connecta – w standardzie zawiera teraz w pełni ledowe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów, co znacząco wpływa na komfort prowadzenia i poprawę widoczności, a przez to na bezpieczeństwo jazdy. Pojazd w tej wersji oferuje także pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, system kamer zapewniający widok 360°, automatyczną klimatyzację z możliwością wcześniejszego (także zdalnego) ustawienia temperatury, 17‑calowe felgi ze stopów metali lekkich czy adaptacyjne światła drogowe. Komfort – szczególnie podczas chłodniejszych dni – zapewniają podgrzewane przednie i tylne siedzenia oraz koło kierownicy. Łączność ze światem zapewnia z kolei multimedialny system NissanConnect EV z 8-calowym ekranem dotykowym i wbudowaną nawigacją, kompatybilny także z aplikacjami Apple Car Play i Android Auto. Tak bogato wyposażony samochód kosztuje obecnie 164 000 zł, co oznacza obniżenie ceny względem zeszłorocznej o 31 600 zł! LEAF e+ w wersji Tekna oferuje dodatkowo system nagłośnienia Bose z 6 głośnikami i subwooferem, a także zaawansowany system wspomagania kierowcy ProPILOT, łączący w sobie funkcje aktywnego tempomatu, systemu utrzymującego samochód pośrodku obranego pasa autostrady, a także pilota jazdy w korku. To wręcz idealne rozwiązanie na dalsze podróże! W ramach opcji dodatkowego wyposażenia klient może wybrać system ProPILOT Park czyli asystenta automatycznego parkowania, a także dwukolorowe nadwozie (dostępne również w wersji N-Connecta). Nowa cena modelu LEAF e+ Tekna to 167 500 zł, aż o 33 800 zł mniej niż dotychczas. Gamę elektrycznego Nissana LEAF w Polsce otwiera wersja Visia z akumulatorem o pojemności 40 kWh. Jej nowa, bazowa cena to 122 900 zł. W sprzedaży dostępne są także ostatnie egzemplarze z rocznika 2019 w cenie od 117 550 zł. Więcej informacji o Nissanie LEAF można znaleźć na stronie: https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/leaf.html. Źródło: www.mototarget.pl