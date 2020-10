Przyszłość światowej motoryzacji to nowe łańcuchy dostaw. To wyjątkowa szansa dla wielu firm i krajów, w tym także Polski. Pandemia wywróciła do góry nogami całą globalną gospodarkę. Jedną z największych ofiar jest motoryzacja. Odbudowa strat po Covid-19 wyznaczy nowe zasady, w tym także nowe warunki dystrybucji części. W Europie funkcjonuje prawie 300 fabryk, w których montowane są samochody. W Polsce działa kilkanaście z nich. Tania siła robocza, coraz wyższe umiejętności pracowników i sąsiedztwo kluczowych rynków – to nasze główne atuty. Jeżeli je dobrze wykorzystamy jesteśmy w stanie dużo osiągnąć na dłuższą metę. Kryzys to idealny czas na budowanie przyszłości.