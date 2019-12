Nowa spółka Toyoty przyspieszy rozwój aut elektrycznych i autonomicznych

MIRISE Technologies to nowa spółka Toyoty i DENSO, której zadaniem jest opracowanie nowych generacji półprzewodników, aby przyspieszyć rozwój zelektryfikowanych i autonomicznych pojazdów.

DENSO Corporation i Toyota Motor Corporation zdecydowały o założeniu spółki joint venture, wyspecjalizowanej w zaawansowanych badaniach rozwojowych nad nowym generacjami półprzewodników do samochodów. Firma MIRISE Technologies powstanie w kwietniu 2020 roku. 51% akcji spółki będzie należało do DENSO, zaś 49% do Toyoty.

MIRISE to skrót od Mobility Innovative Research Institute for SEmiconductors, a także połączenie słów „mirai” (jap. „przyszłość”) i „rise” (ang. „rosnąć, powstawać”). Spółka będzie miała siedzibę w mieście Nisshin niedaleko głównej siedziby Toyoty w prefekturze Aichi. Na jej prezydenta został mianowany Yoshifumi Kato, obecny CEO firmy DENSO. Kapitał zakładowy MIRISE Co. wyniesie 50 milionów JPY, a zatrudnienie w niej znajdzie około 500 osób.

Półprzewodniki pełnią ważną rolę w rozwoju samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz systemów zautomatyzowanego prowadzenia.

MIRISE skupi się w swojej działalności na trzech polach: elektronice energetycznej, czujnikach i układach scalonych SoC (System-on-a-Chip). Będzie poszukiwać nowych materiałów półprzewodnikowych oraz opracowywać technologie projektowania i produkcji, opierając się na rozwiązaniach wypracowanych przez Toyotę i DENSO na potrzeby zelektryfikowanych napędów, głównie hybryd.

Aby szybko osiągnąć założone cele, MIRISE podejmie rozmowy o współpracy z uniwersytetami, instytutami naukowymi, start-upami i firmami zajmującymi się produkcją półprzewodników.

Źródło: www.evertiq.pl