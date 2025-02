Nowa marka wchodzi do Polski. Na początek tani SUV.

Chińczycy wchodzą z biznesem do polski i na początek zaproponują rodzinnego SUV-a w atrakcyjnej cenie. Chery Tiggo 7 rzuca rękawicę Toyocie RAV4 i Hyundaiowi Tucsonowi, ale kosztuje zdecydowanie mniej od nich. To nie koniec chińskiej ofensywy – wkrótce do salonów wjedzie cała gama nowości.

To właśnie ten C-SUV ma być koniem pociągowym oferty marki Chery w Polsce. Chiński gigant już w zeszłym roku pojawił się w Polsce ze swoimi nowościami – Jaecoo i Omoda. Teraz, wjeżdża do salonów również ze swoją główną marką. Dla państwowego koncernu z Państwa Środka, ta marka jest trochę jak… Volkswagen dla Grupy Volkswagen. Choć to właśnie Polska jest pierwszym rynkiem Unii Europejskiej, na którym Chery będzie dostępne w oficjalnej dystrybucji, warto wiedzieć, że nie mamy wcale do czynienia z nowicjuszami.

Chery istnieje od 1997 roku. To pierwszy chiński producent samochodów osobowych, który zaczął je masowo eksportować, a do tej pory sprzedał na świecie już ponad 13 mln aut. O Chery zrobiło się głośno również w 2012 – to właśnie wtedy Chińczycy stali się współwłaścicielami Jaguara i Land Rovera. Auta z nowej linii modelowej (Tiggo) wyglądają znajomo? Nic dziwnego, są także dystrybuowane we Włoszech, sprzedawane przez włoską firmę o nazwie DR Automobiles. DR 6.0 – taką nazwę nosi auto, które do Polski zawita jako Tiggo 7. Nie obyło się jednak bez drobnych zmian. SUV oferowany przez Chery został nieco odświeżony, a do wnętrza zawitały nowe technologie.

– Polska będzie pierwszym krajem w regionie UE, w którym Grupa Chery wprowadzi na rynek swoje produkty pod marką Chery. Staramy się, aby sprzedaż rozpoczęła się w drugiej połowie 2025 roku – powiedział dziennik.pl Hong Binbao, menadżer marki Chery. – Oznacza to, że w przyszłym roku spółka Omoda Auto Poland rozpocznie również przygotowania do obsługi marek Omoda, Jaecoo i Chery. Podczas gdy Omoda & Jaecoo koncentrują się na autach stylowych, marka Chery zaspokoi potrzeby na rodzinne i przystępne cenowo samochody – wskazał.

4,5-metrowy C-SUV Chery Tiggo 7 to pierwszy z modeli, które będą oferowane przez chińskiego giganta na polskim rynku. Auto ma być koniem pociągowym sprzedaży, a w bazowej wersji jest napędzane turbodoładowanym silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 147 KM. 290 Nm momentu obrotowego trafia na koła za pośrednictwem 7-stopniowego dwusprzęgłowego automatu. W gamie dostępne będą warianty FWD i AWD. To dobrze znany układ napędowy, znany już m.in. z Jaecoo 7 i Omody 5 – bliskich krewnych Tiggo 7. Samochód zdaniem producenta powinien średnio zużywać 7,0 l benzyny na 100 km (lub 7,8 l/100 km w wersji z napędem na obie osie). Bagażnik ma 500 litrów pojemności z możliwością powiększenia do ponad 1300 l po złożeniu oparć kanapy.