Nowa generacja eSprintera ma zelektryzować minibusy

Nowa generacja to m.in. trzy konfiguracje akumulatorów i wiele konfiguracji nadwozia mają sprawić, że eSprinter będzie pasować do prawie każdej firmy – od furgonetki po podwozie do zabudów pod kątem transportu osób

Kluczowa rolę w tym projekcie odgrywa platforma Electric Versatility dla segmentu dużych samochodów dostawczych. Podstawowymi elementami nowej platformy są trzy moduły, które zapewniają elastyczność w opracowywaniu i projektowaniu różnych typów nadwozi. Pozwala to na nowe konfiguracje nadwozia eSprinter, które wcześniej były dostępne tylko z silnikami spalinowymi.

-„Nowa generacja eSprinter pozwoli nam udostępnić znacznie więcej wariantów nadwozi. Dzięki temu w przyszłości będziemy spełniać wymagania naszych klientów w wielu sektorach, jednocześnie oferując zalety lokalnie bezemisyjnego napędu elektrycznego” – powiedział Marcus Breitschwerdt, szef Mercedes-Benz Vans. – „Sprinter od ćwierć wieku demonstruje nasze kompetencje w dziedzinie transportu. W dziedzinie elektromobilności w ostatnich latach zainicjowaliśmy wiele innowacji. Wdrażając naszą strategię przyspieszonej elektryfikacji łączymy to, co najlepsze – nasza innowacja plus wiedza! ”

Nowa generacja eSprinter ma być produkowana neutralnie pod względem emisji CO2, co będzie kolejnym krokiem koncernu w kierunku realizacji strategii „Ambicja 2039”.

