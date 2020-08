Norweskie miasta inwestują w przyszłość, stawiając na elektryczne autobusy Volvo z Wrocławia

Norweskie miasta podążają drogą elektryfikacji transportu publicznego. Firma Vy Buss Norge złożyła ostatnio zamówienie na dużą liczbę elektrycznych autobusów Volvo, które będą woziły pasażerów w miastach Drammen i Ålesund. Dostawa rozpocznie się pod koniec tego roku, a do lata 2021 r. Vy Buss będzie miał w swojej flocie 150 elektrycznych pojazdów. Wszystkie autobusy zostaną wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo.

„Volvo Buses towarzyszy nam od samego początku naszej „elektromobilnej podróży” , a nasza współpraca oparta jest na solidnych fundamentach. Volvo produkuje autobusy dobrej jakości, a rozległa sieć dilerów i punktów serwisowych ma dla nas ogromne znaczenie”, mówi Ole Engebret Haugen, Prezes Vy Buss AS.

Norwegia jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o oferowanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie transportu miejskiego. Jednym z celów środowiskowych kraju jest osiągnięcie poziomu zerowej emisji zanieczyszczeń przez wszystkie autobusy miejskie do 2025 roku. Wprowadzenie większej liczby autobusów elektrycznych jest zatem kluczowym środkiem do osiągnięcia tego celu, przy czym coraz więcej miast podejmuje obecnie działania na rzecz zwiększenia elektryfikacji transportu publicznego.

W lutym 2019 r. w Drammen rozpoczęto eksploatację sześciu autobusów Volvo 7900 Electric. Jesienią tego roku dołączą do nich kolejne 22 elektryczne autobusy Volvo, z czego dwa to modele o dużej pojemności, mogące przewozić do 120 pasażerów.

Dla miasta Ålesund, Vy Buss zamówił dziesięć autobusów Volvo 7900 Electric, jest to część większego zamówienia, które obejmuje łącznie 66 autobusów Volvo.

W obu przypadkach umowa obejmuje również pakiet serwisowy Volvo Gold Contract. Oznacza to, że diler Volvo – Wist Last og Buss kompleksowo zajmie się serwisem i konserwacją autobusów elektrycznych na miejscu, w zajezdni klienta.

„Coraz więcej miast w Europie decyduje się na poprawę stanu środowiska i tworzenie nowych możliwości planowania przestrzeni miejskiej poprzez stopniową elektryfikację transportu publicznego. Tylko w ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy z Norwegii i Szwecji zamówienia na ponad 300 zelektryfikowanych autobusów, w tym ostatnie zamówienia dla Drammen i Ålesund. Wspólnie z przewoźnikami i urbanistami kontynuujemy opracowywanie rozwiązań transportowych dla zrównoważonego, zasilanego elektrycznie transportu publicznego, spełniającego wyjątkowe wymagania każdego miasta”, mówi Svenn-Åge Lökken, Dyrektor Sprzedaży Volvo Bussar Norge.

28 sierpnia, 2020.

Anna Nojszewska, Volvo Polska

Łukasz Piasta, Weber Shandwick

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid, elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric (dostępny również w wersji przegubowej). W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

Więcej informacji: www.volvobuses.com, www.volvobuses.pl