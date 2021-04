Nissan ujawnia cennik nowego modelu Qashqai

Po przedstawieniu w marcu nowego crossovera Qashqai Premiere Edition, Nissan wprowadza do oferty pełną gamę wersji w zależności od potrzeb kierowcy.

Nowy Nissan Qashqai może pochwalić się bogatym wyposażeniem już w wersji podstawowej, a znany z poprzedniego modelu silnik benzynowy 1.3 DIG-T uzupełniony został technologią hybrydową mild hybrid. Litowo-jonowy akumulator zapewnia dłuższe okresy działania systemu Stop&Start, szybszy rozruch, a w wersjach z automatyczną przekładnią Xtronic funkcji żeglowania (jazdy wybiegiem do zatrzymania). Ponadto, system zapewnia możliwość zwiększenia momentu obrotowego podczas przyspieszania, oferując dodatkowe 6 Nm aż przez 20 sekund.



Jak na Nissana przystało, wiele z funkcjonalności pojazdu dostępne jest zdalnie, z poziomu aplikacji NissanConnect Services na smartfonie, a sam samochód – zgodnie z koncepcją Nissan Intelligent Mobility – oferuje szereg technologii multimedialnych i systemów wspomagających jazdę, w zależności od wybranej wersji. Na uwagę zasługują też duże cyfrowe zegary na wysokiej jakości wyświetlaczu TFT o przekątnej 12,3 cala, który kierowca może skonfigurować według swoich upodobań oraz dodatkowy, 10,8’’ kolorowy ekran przezierny HUD (Head-Up Display), który zapewnia największy w tym segmencie rozmiar obrazu.



Analogicznie do modelu drugiej generacji, nowy Qashqai dostępny jest w pięciu wersjach wyposażenia: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna oraz Tekna+.



Visia

Podstawowa wersja, która oferowana jest w cenie od 98 800 zł, to bogato wyposażony crossover z silnikiem o mocy 140 KM. Użytkownik znajdzie tu m.in. szereg zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, wśród których warto wymienić w szczególności: inteligentny hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta przejazdu przez skrzyżowanie i zmiany pasa ruchu, inteligentny tempomat, systemy rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania przed kolizją, czujniki martwego pola, tylne czujniki parkowania czy system eCall. Komfort zapewnią przednie reflektory Bi-LED, elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie sterowane szyby, klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica, zegary z kolorowym 7-calowym wyświetlaczem TFT oraz system audio z 4 głośnikami.



Accent

Nissan Qashqai w wyposażeniu Acenta dostępny jest już od 116 900 zł. Różni się od wersji podstawowej przed wszystkim 17-calowymi obręczami kół ze stopu metali lekkich, elektrycznie składanymi lusterkami bocznymi, systemem I-Key z przyciskiem uruchamiania silnika i dostępem bezkluczykowym. W tej wersji system audio to już 6 głośników rozmieszczonych w kabinie pojazdu i automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Dla wygody kierowcy pojawiła się też tylna kamera oraz wycieraczki z czujnikiem deszczu. W fotelu kierowcy jest dodatkowa opcja elektrycznej regulacji odcinka lędźwiowego.



N-Connect

N-Connecta to trzeci poziom wyposażenia oferowany w modelu Qashqai. Tu ceny rozpoczynają się od 125 000 zł. Wyróżnia go system kamer 360° z funkcją wykrywania obiektów ruchomych, duże cyfrowe zegary w ramach wyświetlacza TFT o przekątnej 12,3 cala, nawigacja NissanConnect z 9-calowym wyświetlaczem, automatycznie ściemniane lusterko wsteczne, nastrojowe oświetlenie konsoli centralnej, gniazda USB (typu C) z przodu i z tyłu oraz 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich. Dla podróżujących czy rodzin z dziećmi przyda się udogodnienie w postaci ruchomej podłogi bagażnika z uchwytami mocowania bagażu. Wersję te można dodatkowo spersonalizować dodając do niej np. panoramiczne okno dachowe, relingi czy 10,8-calowy wyświetlacz head-up.



Tekna

Tekna to jeden z najwyższych poziomów wyposażenia w ofercie Nissana. Tu ceny modelu Qashqai zaczynają się od 140 900 zł. W porównaniu do trzech poprzednich, ta wersja oferuje 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, światła LED (w tym światła cofania, przeciwmgielne i kierunkowskazy), bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika, relingi i panoramiczne okno dachowe. Wymagający użytkownicy docenią półskórzaną tapicerkę do wyboru w ciemnym lub jasnym kolorze, a także zaawansowany system wspomagania kierowcy ProPILOT z Navi-Link. Do tej wersji domówić można system audio BOSE® z 10 głośnikami.



Tekna+

Tekna+ to najwyższa możliwa wersja wyposażenia z cenami zaczynającymi się od 153 900 zł. To wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo. Kierowca czuje wsparcie i przyjemność na każdym kroku. Zaawansowany system I-Key zapamiętuje ustawienia foteli (8-kierunkowa regulacja) i lusterek, doskonałe nagłośnienie gwarantuje system audio BOSE® z 10 głośnikami, skórzana tapicerka ze skóry Nappa w pięknymi przeszyciami dodaje poczucia luksusu, a dodatkowo siedzenia kierowcy i pasażera posiadają funkcję masażu z trzema trybami do wyboru. Do tego olbrzymie 20-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, napędzane 158-konną jednostką.



Qashqai jest oferowany w 11 kolorach nadwozia, a dodatkowo w 5 kombinacjach dwukolorowych, podkreślających dynamikę nadwozia.



Nowy Nissan Qashqai dostępny jest w systemie ratalnym już od 854 zł miesięcznie za wersję Acenta 1.3 DIG-T MHEV 140KM 6MT w Kredycie Nissan Select.



Źródło: www.mototaraget.pl