Nissan rozbudowuje infrastrukturę do ładowania EV w Europie

Dzięki współpracy z czołowymi dostawcami systemów ładowania EV, firmami Allego i E.ON, Nissan chce zapewnić kompleksową ofertę szybkich ładowarek.

Współpraca nawiązana z wiodącymi dostawcami systemów do ładowania pojazdów elektrycznych, firmami Allego i E.ON, jest wyrazem zaangażowania Nissana w rozwój mobilności elektrycznej i tworzenie społeczeństwa neutralnego pod względem emisji CO2. Ma ona na celu modernizację i zwiększenie dostępności punktów szybkiego ładowania oferowanych przez rozbudowaną sieć dealerów Nissana w Europie.

Nowa strategiczna współpraca jest kolejnym etapem działań Nissana na rzecz przyspieszenia elektryfikacji. We współdziałaniu z europejską siecią dealerów, marka chce rozbudować dostępną dla właścicieli pojazdów elektrycznych infrastrukturę do szybkiego ładowania na 18 rynkach regionu. Program ma objąć 70% sieci dealerskiej do 2024 roku.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej infrastruktury dostarczonej przez Allego i E.ON, w ramach nowej inicjatywy, w salonach Nissana mają zostać zainstalowane punkty szybkiego ładowania CCS i CHAdeMO DC o mocy 24 kW i 50 kW, z których skorzystać mają tysiące europejskich klientów.

Użytkownicy aplikacji Nissan Charge lub usługi ładowania Plugsurfing będą mogli korzystać z dostępnej w wielu krajach, rozbudowanej sieci punktów ładowania w salonach dealerów Nissana, którzy uczestniczą w programie.

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego na świecie masowo produkowanego samochodu elektrycznego, modelu LEAF w 2010 roku, Nissan nieustannie dąży do tego, aby kierowcy mogli każdego dnia czerpać korzyści z łatwo dostępnej mobilności elektrycznej – mówi Jean-Philippe Roux, wiceprezes ds. rozwoju sieci i jakości obsługi klienta Nissan AMIEO.

Nissan wkracza w nową erę pojazdów elektrycznych z dwoma modelami: crossoverem coupé Ariya i lekkim samochodem dostawczym Townstar. Do konstrukcji ich zaawansowanych układów napędowych wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania, a uzupełnianie energii z wykorzystaniem standardu szybkiego ładowania CCS odpowiada wymaganiom zarówno klientów prywatnych, jak i użytkowników biznesowych.

Premiery innowacyjnego crossovera coupé Ariya i wszechstronnego, w pełni elektrycznego lekkiego samochodu użytkowego Townstar otwierają nowy rozdział w gamie całkowicie elektrycznych pojazdów Nissana. Kompleksowy plan rozbudowy infrastruktury ładowania we współpracy z Allego i E.ON jest kolejnym dowodem naszego długoterminowego zaangażowania w mobilność elektryczną – dodaje Roux.

Cieszymy się, że możemy współpracować z Nissanem w ramach procesu rozbudowy sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie – mówi Mathieu Bonnet, dyrektor generalny Allego. Współpraca Allego ze znaną marką motoryzacyjną, jaką jest Nissan, świadczy o naszej wiodącej pozycji na europejskim rynku sieci ładowania i pokazuje, że elektryfikacja nie jest już abstrakcją, lecz długofalowym rozwiązaniem jednego z najpoważniejszych problemów naszego świata: zmian klimatu – dodaje.

Współpraca z Nissanem to doskonały przykład partnerstwa międzysektorowego na rzecz dekarbonizacji. Aby osiągnąć cele klimatyczne ustanowione w Paryżu, elektromobilność musi na dobre zagościć w świadomości społecznej. Rozwój bezproblemowej infrastruktury ładowania jest niezwykle istotnym elementem tego procesu – powiedział Mathias Wiecher, starszy wiceprezes eMobility w E.ON.

Zgodnie z programem Nissan Ambition 2030 – nową, długofalową wizją firmy, która zakłada przede wszystkim zwiększanie możliwości w zakresie mobilności – w ciągu najbliższych 10 lat Nissan ma przyspieszyć swoje działania na rzecz elektryfikacji wprowadzając na rynek 23 nowe modele z napędem zelektryfikowanym, w tym 15 pojazdów całkowicie elektrycznych, dążąc do osiągnięcia poziomu elektryfikacji przekraczającego 50% w skali globalnej do roku obrotowego 2030.

Co więcej, w ramach dążenia do stworzenia czystszego, bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla wszystkich świata, Nissan zamierza wprowadzić na rynek akumulatory ze stałym elektrolitem (ASSB – all-solid-state batteries) do roku obrotowego 2028, aby osiągnąć równowagę kosztową pomiędzy samochodami elektrycznymi i benzynowymi.

W celu zintensyfikowania wysiłków na rzecz budowania bardziej zrównoważonej przyszłości, Nissan ogłosił również wartą miliard funtów inwestycję w hub pojazdów elektrycznych w zakładzie produkcyjnym w Sunderland w Wielkiej Brytanii. Ten pierwszy na świecie ekosystem produkcji EV, łączący pojazdy elektryczne, energetykę odnawialną i wytwarzanie akumulatorów, wyznacza nowe standardy dla przemysłu motoryzacyjnego przyszłości.

Źródło: www.motofaktor.pl, Nissan