Niemcy wstrzymują dopłaty

Niemiecki rząd chce bardzo mocno ograniczyć dopłaty do aut elektrycznych. Dopłaty do samochodów hybrydowych mają zostać w ogóle zniesione, zaś do bateryjnych – znacząco ograniczone. Teraz dofinansowanie do aut do 40 tys. € wynosi 6 tys. €, a do droższych: 5 tys. €. Od przyszłego roku ma to być odpowiednio 4,5 tys. i 3 tys. €.

W kolejnej fazie te sumy mają być jeszcze bardziej obniżone i zrównać się ze sobą na poziomie 3 tys. €. Co więcej od przyszłego roku z dopłat nie będą mogli korzystać przedsiębiorcy, a cały program po wyczerpaniu przewidzianej puli 3,4 mld € zostanie wygaszony.