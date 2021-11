Niemcy bankrutują

Plaga bankructw zachwiała niemieckim rynkiem motoryzacyjnym. Tamtejsi dostawy podzespołów motoryzacyjnych na skutek rosnących problemów z dostępnością części zaczynają upadać. Jak piszą media tylko w ostatnim czasie wnioski o upadłość mają zgłosić spółki Icos Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau. Zatrudniają w sumie 300 osób i ma to dla nas o tyle istotne znaczenia, że oba przedsiębiorstwa należą do grupy Boryszew. Wcześniej niewypłacalność ogłosił PWK (produkcja części w systemach bezpieczeństwa i układach hamulcowych), wnioski o upadłość złożyły także grupa Heinze, firmy Linden oraz Bolten. Niestety kolejne problemy ‼️ docierają do Polski także z Czech. Czeska firma KES zawiesiła pracę fabryki wiązek elektrycznych w Wodzisławiu Śląskim. Do stycznia pracę ma stracić ponad 130 pracowników.