Niebo pełne chmur, a wśród nich ABAX

Od pierwszego stycznia 2022 roku ABAX przenosi całe środowisko hostingowe ze swojego centrum danych w Karlstad w Szwecji na platformę Google Cloud. To pierwszy krok w chmurach i niezwykle ważny w kierunku zapewnienia użytkownikowi urządzeń ABAX najwyższego z możliwych obecnie poziomu usług. To ten moment, kiedy powiedzenie ‘sky is the limit’ nabiera dosłownego znaczenia.

Gotowość do przyszłej skali

Przejście do chmury Google Cloud umożliwia ABAX skalowanie na zupełnie nowym poziomie — szybciej i w sposób zsynchronizowany z nadchodzącymi wymaganiami. Podczas tej podróży w chmurze ABAX zmodernizował również swoje oprogramowanie, aby było skonteneryzowane i przez to łatwe do przenoszenia. Poszczególne aplikacje, jej procesy, konfiguracje i zależności umieszczono w wirtualnej jednostce zwanej kontenerem.

— Przenosząc się w pełni do chmury, możemy szybko skalować naszą wydajność, aby sprostać wymaganiom za pomocą „jednego kliknięcia przycisku”. Nie ma potrzeby kosztownych inwestycji w sprzęt i długich terminów realizacji w miarę rozwoju naszej platformy — twierdzi Wan Luo, Senior Director of Engineering w ABAX.

Przejście doprowadziło również do możliwości skalowania i jednoczesnego uruchomienia wielu identycznych obciążeń, a nowa infrastruktura klastra, z lepszymi możliwościami wysokiej dostępności została wykorzystana właśnie podczas kształtowania rozwiązania chmury.

Zaspokojenie ambicji rozwojowych

Aby wesprzeć ambicje ABAX dotyczące ogromnego wzrostu teraz i w nadchodzących latach, potrzebna była strategia chmury. Hostując wszystko w chmurze, firma ABAX może obsługiwać wiele kontynentów poprzez wdrażanie oprogramowania bezpośrednio do dostawcy chmury.

— Wciągu ostatnich lat dostrzegliśmy zmianę w przestrzeni technologicznej polegającą na tym, że nowe technologie są dostępne w chmurze w pierwszej kolejności. Cieszę się, że zrobiliśmy ten krok już w 2022 roku — mówi Wan Luo.