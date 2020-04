Nexteer Automotive pomaga medykom

Inżynierowie z Nexteer potrzebowali jedynie dwóch dni, aby stworzyć pierwsze egzemplarze przyłbic. Wytwarzane są one na drukarkach 3D, których firma używa zwykle do prototypowania układów kierowniczych dla klientów koncernu, w tym takich marek, jak: BMW, Citroen, FIAT czy Peugeot. Produkcja masek jest finansowana przez Nexteer. Cały projekt powstał przy współpracy z Markiem Macnerem, znajomym jednego z menedżerów centrum technicznego Nexteer, który przekazał design maski firmie i sam tworzy przyłbice.

Na co dzień zwiększamy bezpieczeństwo i komfort kierowców, jednak w zaistniałej sytuacji chcemy wesprzeć tych, których praca jest obecnie zdecydowanie najważniejsza – lekarzy i ratowników. Z inicjatywą wyszli nasi inżynierowie, którzy w ciągu dwóch dni rozpoczęli produkcję masek. Przy okazji namawiamy także inne firmy posiadające drukarki 3D do włączenia się do pomocy. Chętnie podzielimy się projektem i poradą, jak rozpocząć produkcję. Piotr Dembiński menedżer ds. komunikacji na region Europy, Afryki i Ameryki Południowej w Nexteer Automotive

Inżynierowie Nexteer szacują, że do końca tygodnia uda im się wyprodukować ok. 500 sztuk. Ich właściwym rozdysponowaniem zajmuje się Urząd Miejski w Tychach, z którym firma Nexteer jest w stałym kontakcie. Firma ma zamiar produkować maski do momentu, gdy tylko będzie miała odpowiednie materiały do ich produkcji.

Pomoc, z jaką zgłaszają się do nas firmy działające na terenie miasta nieustannie nas zaskakuje. To bardzo budujące, że w trudnych sytuacjach potrafimy się zjednoczyć i wzajemnie wspierać. Teraz tego wsparcia najbardziej potrzebują służby medyczne – dlatego maski trafią w pierwszej kolejności do ratowników medycznych z pogotowia ratunkowego oraz lekarzy i pielęgniarek w dwóch tyskich szpitalach. Andrzej Dziuba prezydent Tychów.

