„NaszEauto” zastąpi „Mojego elektryka”’: nowy program dopłat do aut elektrycznych

Od 3 lutego ruszy nowy program wsparcia elektromobilności w Polsce. „NaszEauto” to następca programu „Mój Elektryk”, oferujący znacznie wyższe dopłaty do zakupu nowych, osobowych aut elektrycznych, jednak z istotnymi ograniczeniami. Choć maksymalne dofinansowanie wzrośnie do 40 tysięcy złotych, program wyklucza duże firmy flotowe, a skuteczność zachęt do złomowania starych pojazdów pozostaje niepewna.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program dopłat do samochodów elektrycznych. Podczas konferencji prasowej 28 stycznia wiceminister Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta oraz prezeska NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak przedstawili szczegóły programu „NaszEauto” (wcześniej zwanym programem „Mój elektryk 2.0), na który przeznaczono 1,6 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

Podstawowa kwota dopłaty dla osób fizycznych wynosi 18 750 zł. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KRD) oraz jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) wzrasta do 30 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać premie za dochód roczny do 135 tys. zł (wyłącznie dla osób fizycznych, w tym posiadających KRD) oraz za zezłomowanie starego pojazdu spalinowego. W efekcie maksymalna kwota wsparcia może wynosić 40 tys. zł. (wobec 27 tys. w poprzednim programie).

„NaszEauto” koncentruje się na wsparciu osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy planują zakup, leasing lub wynajem pojazdu elektrycznego. Duże firmy flotowe zostały zaś wyłączone z możliwości uzyskania dofinansowania. Przedstawiciele resortu klimatu w zasadzie nie wytłumaczyli dlaczego podjęto taką decyzję. Minister Bolesta podkreślił jedynie, że w zgodzie z europejskimi trendami do odchodzenia od subsydiowania elektryków, Państwo polskie nie przewiduje w przyszłości powrotu do finansowania flotowych zakupów aut zeroemisyjnych.

Proces aplikacyjny ma być maksymalnie uproszczony. Wnioski mają być przyjmowane elektronicznie od 3 lutego, jednak przed ich złożeniem konieczne będzie dopełnienie formalności związanych z zakupem i rejestracją pojazdu oraz jego ubezpieczeniem. Program obejmuje zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.

Wyzwaniem pozostaje rozwój infrastruktury ładowania oraz elektromobilności w segmencie pojazdów dostawczych (które nie zostały objęte programem „NaszEauto). Resort zapowiada kolejne inicjatywy w tym zakresie, w tym programy dotyczące rozwijania stacji ładowania wysokiej mocy oraz wsparcie dla elektryfikacji transportu ciężkiego, finansowane z Funduszu Modernizacyjnego.

Program „NaszEauto” będzie realizowany do czerwca 2026 roku lub do wyczerpania środków. NFOŚiGW zaapelowało do mediów o pomoc w promocji programu, aby informacja o dostępnym wsparciu dotarła do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów.

Opracowanie: Paweł Janas

Źródło: SAMAR