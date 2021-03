Najnowsze IVECO Daily chłodnie dostarczają szczepionki do krajów Unii Europejskiej

IVECO Poland przekazało firmie ARRA Group 20 najnowszych pojazdów IVECO Daily z zabudową chłodniczą. Wszystkie jednostki zakupione przez polskiego przewoźnika realizują transport międzynarodowy szczepionek przeciwko Covid-19.

Głogów, 26 lutego 2021 r.

IVECO Poland przekazało spółce ARRA Group 20 najnowszych pojazdów IVECO Daily w ramach podpisanego kontraktu. Obecnie wszystkie jednostki realizują niezwykle ważny w skali Europy transport międzynarodowy.

ARRA Group specjalizuje się w transporcie farmaceutycznym w warunkach temperatury kontrolowanej w zakresie od -25° C do +25°C dla wszystkich grup leków. Jako pierwsza firma transportowa w Polsce otrzymała certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP), potwierdzający najwyższą jakość usług transportu farmaceutycznego.

Dostarczona flota IVECO Daily to 20 pojazdów wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i 3.0-litrowe silniki o mocy 180 KM. Auta zawierają najwyższy pakiet systemów wspomagających Hi-Drive, obejmujący między innymi: aktywny tempomat ACC z czujnikiem radarowym, asystenta jazdy w korku (QUEUE ASSIST), proaktywny system utrzymywania pasa ruchu (LDWS), układ stabilizujący tor jazdy (ESP), asystenta wiatru bocznego, AEBS, hamulec miejski, system automatycznego przełączania świateł drogowych, a także automatyczne włączanie świateł i wycieraczek.

Pojazdy zostały wyposażone w opcje dodatkowe, takie jak pakiet Business Exclusive, w skład którego wchodzi regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, w pełni regulowany i amortyzowany fotel kierowcy, automatyczna klimatyzacja, światła przeciwmgielne przednie, pełne oświetlenie LED, cyfrowe radio DAB z MP3 oraz sterowanie przy kierownicy, Bluetooth, wejścia USB/AUX i komunikacyjna ze smartfonem.

20 IVECO Daily dostarczonych do ARRA Group posiada także moduł telematyczny Connectivity Box, który pozwala na korzystanie z zaawansowanych systemów łączności z pojazdem, bezpłatny dostęp do portalu IVECO ON oraz zapewnienia serwis proaktywny. Pojazdy zostały doposażone w opcję Run Lock, która umożliwia blokadę zapłonu silnika bez kluczyka w stacyjce.

Na specjalne zamówienie firmy ARRA Group 10 pojazdów zostało zabudowanych przez firmę ROMCAR, która wykonała nadwozia chłodnie zbudowane z pianki poliuretanowej metodą wtryskową, co zapewnia doskonałą izolację termiczną i dużą sztywność konstrukcji pojazdów. Auta wyposażone zostały w agregaty firmy Carrier. Kolejne 10 zabudów chłodni przygotowała firma PLANDEX, która wszystkie elementy wykonała ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Następnie poddano je piaskowaniu, cynkowaniu i lakierowaniu. Ta grupa pojazdów wyposażona została w agregaty firmy Thermo King. Dodatkowo wszystkie samochody posiadają kabinę sypialną Lamico.

IVECO Daily wyposażone są również w GPS, dzięki któremu przewoźnik ma możliwość śledzenia przebytej trasy samochodów oraz monitorowania aktualnej temperatury ładunku w czasie rzeczywistym.

3,5-tonowe chłodnie IVECO Daily realizują załadunki szczepionek przeciwko Covid-19 z zakładu produkcyjnego w Belgii amerykańskiej firmy Pfizer, a następnie dostarczają je do Polski. Szczepionki przewożone są w specjalnie wykonanych skrzyniach, zawierających tak zwany suchy lód i pozwalających utrzymać temperaturę -70 stopni Celsjusza. Są to skrzynie stosunkowo niewielkie, więc pojazdy IVECO Daily idealnie się tutaj sprawdzają.

Podczas oficjalnego przekazania nowych dostawczych chłodni IVECO Daily obecni byli przedstawiciele ARRA Group: Pan Grzegorz Iwicki – Manager ds. Floty oraz Pani Ewelina Koziar – Content Marketing Specialist. IVECO Poland reprezentował Pan Mirosław Gołaszewski – Light & Medium Business Manager oraz Pan Michał Marczak – Key Account Manager.

Grzegorz Iwicki – Manager ds. Floty, ARRA Group, powiedział: „Cieszymy się ze współpracy z marką IVECO. To nasze pierwsze zamówienie pojazdów chłodni w modelu Daily. Nasze analizy pokazały, że pojazdy te idealnie sprawdzą się w oferowanych przez nas specjalistycznych usługach transportowych. Transport farmaceutyczny obwarowany jest rygorystycznymi przepisami. Między innymi musimy monitorować warunki transportu i wykazać, że były one dotrzymane. ARRA Group stosuje się do wszystkich procedur i regulacji, które wymagane są nie tylko prawem polskim, ale i międzynarodowym. Dodatkowe wyposażenie pojazdów IVECO Daily daje nam pełną kontrolę nad pojazdem w trasie. Ponadto nowe Daily zapewniają naszym kierowcom komfort pracy i ułatwiają realizację codziennych zadań. W procesie decyzyjnym niezwykle istotne są dla nas również aspekty ekologiczne. IVECO Daily spełniają rygorystyczną normę emisji spalin EURO VI-D, wpisując się tym samym w politykę flotową naszej firmy.”

