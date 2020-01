Najbardziej innowacyjny Golf w historii już dostępny do zamawiania

Golf, którego sprzedano dotąd w liczbie ponad 35 milionów egzemplarzy, pojawia się teraz w salonach jako model ósmej generacji. Wyposażenie seryjne Golfa jest teraz znacznie bogatsze niż dotychczas. Już w podstawowej wersji są dostępne takie systemy, jak Lane Assist utrzymujący samochód na wybranym pasie ruchu, Front Assist monitorujący przestrzeń przed autem z funkcjami hamowania awaryjnego w mieście i rozpoznawania pieszych, cyfrowy zestaw wskaźników, system multimedialny z łącznością internetową i 8,25-calowym ekranem, wielofunkcyjna kierownica oraz LED-owe reflektory i lampy z tyłu. Wersje wyposażenia nowego Golfa skonfigurowano w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Wcześniejsze odmiany Trendline, Comfortline i Highline przeszły do historii. Od teraz dostępne są wersje Golf, Life oraz Style, a także sportowa R-Line. Co warto podkreślić, w poszczególnych wersjach wyposażenia nowy Golf oferuje znacznie bardziej rozbudowany wachlarz rozwiązań z zakresu komfortu i bezpieczeństwa, niż jego poprzednik. Już w podstawowej wersji znajdują się diodowe reflektory i diodowe tylne lampy, system Keyless Start, cyfrowy zestaw wskaźników, dostęp do usług mobilnych oraz funkcji We Connect i We Connect Plus, wielofunkcyjna kierownica, automatyczna klimatyzacja, system Lane Assist utrzymujący auto na wybranym pasie ruchu, monitorujący przestrzeń przed autem system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście oraz funkcją prewencyjnej ochrony pieszych, a także system komunikacji między pojazdami Car2X. Golfa będzie można wyposażyć teraz w szereg niezwykle zaawansowanych rozwiązań, takich jak: Travel Assist, system umożliwiający półautomatyczną jazdę w niemal pełnym zakresie prędkości; Innovision Cockit pozwalający na daleko posuniętą personalizację ustawień systemu infotainment czy inteligentne reflektory IQ Light LED Matrix, wyposażone w interaktywne funkcje i znacząco podnoszące komfort podróżowania po zmroku. Nowy Golf jest dostępny z szerokim wachlarzem jednostek napędowych Do nowego Golfa są oferowane silniki benzynowe (TSI), Diesla (TDI) i układy napędowe typu mild hybrid (eTSI) – wkrótce ofertę uzupełnią hybrydy typu plug-in. Wszystkie silniki benzynowe i Diesla wyposażono w bezpośredni wtrysk paliwa oraz w turbosprężarki. Spektrum mocy jednostek napędowych – gdy wszystkie znajdą się w sprzedaży – wyniesie od 66 kW/90 KM do ponad 221 kW/300 KM. Nowością są dwa trzycylindrowe silniki benzynowe o mocy 66 kW/90 KM i 81 kW/110 KM oraz dwa czterocylindrowe diesle osiągające moc 85 kW/115 KM i 110 kW/150 KM. Nowe jednostki benzynowe działają w innowacyjnym cyklu Millera dla silników TSI, wykazując bardzo niskie zużycie paliwa i niską emisję szkodliwych substancji. Z kolei w jednostkach TDI Volkswagen, jako nowość, zastosował dwukrotny wtrysk czynnika AdBlue (Twindosing), przez co znacznie zmniejszono emisję tlenków azotu. W porównaniu z tradycyjnymi silnikami wysokoprężnymi nowe TDI zużywają nawet o 17 procent mniej paliwa. Nowy Golf będzie pierwszym modelem Volkswagena dostępnym z pięcioma rodzajami hybrydowych zespołów napędowych do wyboru. Po raz pierwszy również zastosowano w Volkswagenie technologię układu elektrycznego o napięciu 48 wolt. Napędzany paskiem rozrusznik i generator 48V, litowo-jonowy akumulator 48V oraz efektywne silniki TSI najnowszej generacji tworzą zespół napędowy eTSI – tzw. mild hybrid. Jego zaletą jest oszczędność paliwa wynosząca 10 procent (według WLTP) w stosunku do porównywalnego silnika w modelu poprzedniej generacji. Ponadto, nowy Golf wyposażony w ten rodzaj napędu rusza z miejsca bardzo dynamicznie i komfortowo. Volkswagen będzie oferował napęd eTSI w trzech wersjach o mocy 81 kW/110 KM, 96 kW/130 KM i 110 kW/150 KM. Poza tym Golf ósmej generacji będzie dostępny w dwóch odmianach hybrydowych typu plug-in. Mimo że nowy Golf wydaje się niższy, dłuższy i bardziej dynamiczny niż poprzednik, jego kompaktowe wymiary nie zmieniły się. Długość auta wynosi 4.284 mm, szerokość 1.789 mm, a wysokość 1.456 mm. Rozstaw osi to 2.636 mm. O tym, że każdy element nadwozia zaprojektowano od nowa i dopracowano w tunelu aerodynamicznym świadczą takie parametry, jak powierzchnia czołowa, którą udało się zmniejszyć do 2,21 m2 oraz współczynnik oporu powietrza Cx, który obniżono z 0,3 do 0,275. Nawet na dalekich trasach nowy Golf zapewnia pięciu pasażerom bardzo wygodną podróż; gdy wszystkie miejsca są zajęte przez podróżnych pojemność bagażnika wynosi 380 litrów. Jeśli dzielone asymetrycznie oparcia kanapy zostaną złożone wzrasta ona do 1.237 litrów. W porównaniu z poprzednikiem praktycznie nie zmieniły się szerokość wnętrza na wysokości barków – wynosi 1.420 mm z przodu i 1.370 mm z tyłu, ani ilość miejsca nad głową – 1.018 mm z przodu i 968 mm z tyłu. Cennik modelu można znaleźć tutaj:

http://cenniki.konfigurator-vw.pl/pdf/RM2020_RP2020/nowy_golf_8.pdf