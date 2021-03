Nadchodzi zmierzch technologii 2G i 3G!

Co trzeba wiedzieć o nadchodzących zmianach?

W Holandii, podobnie jak w innych częściach świata, operatorzy telefonii komórkowej wprowadzają na rynek nowe wersje standardów sieciowych, co ostatecznie prowadzi do wyłączenia usług poprzednich generacji. Znakomita większość urządzeń telematycznych używanych w Europie korzysta z technologii 2G. Ale nie ABAX! Z naszymi urządzeniami twoja firma może jak zawsze działać na pełnych obrotach i to korzystając z nowych standardów 4G i 5G.

O co z tym wszystkim chodzi?

Debata powstała wokół 5G ma związek ze zwiększoną transmisją danych, która umożliwia gwałtowny rozwój Internetu Rzeczy (IoT) oraz osiąganie większych szybkość przy zmniejszonym opóźnieniu, czyniąc technologie transformatywne, takie jak samochody autonomiczne, bardziej osiągalnymi. Mniej mówi się jednak o kwestii dotyczącej większej dostępności danych i możliwości korzystania z nich w czasie rzeczywistym, co potencjalnie może zmienić branżę logistyczną.

Dlaczego wyłączamy 2G i 3G?

Technologia 4G odpowiada za coraz większy ruch danych sieci komórkowych. Dziś bardzo niewielka liczba danych jest przesyłana z użyciem technologii 3G, a jeszcze mniejsza przez 2G. Sieć 4G stała się dominująca ze względu na jej lepszy zasięg oraz możliwości transferowe cenione przez konsumentów. Ponadto jest ona bardziej opłacalna dla operatorów telefonii komórkowej.

Oprócz tego sieć 4G lepiej sprawdza się podczas nawiązywania wzajemnej łączności przez wiele urządzeń, co ma duże znaczenie dla zwiększającej się popularności IoT, wymagającego sieci o większej przepustowości. Sieci 2G i 3G w żadnym wypadku nie osiągają przepustowości typowych dla 4G i 5G.

Jakiego rodzaju sprzętu dotyczy zmiana standardu sieci?

Wszystkie sprzęty nawiązujące łączność przez sieć komórkową, a które korzystają wyłącznie ze standardów 2G i 3G, mogą wykazywać gorszy zasięg lub przepustowość danych, gdy te standardy zaczną podlegać stopniowemu wycofywaniu. Ostatecznie komunikacja z użyciem tych sprzętów będzie całkowicie niemożliwa. Dotyczy to urządzeń IoT/M2M ― na przykład urządzeń telematycznych i alarmów antywłamaniowych. Urządzenia i sprzęty obsługujące jedynie standardy 2G i 3G muszą wobec tego zostać zastąpione przez nowsze technologie. Taka zmiana zapewni lepszy zasięg, prędkość oraz przepustowość danych dzięki nowej sieci 4G i idącej w parze większej przepustowości. Ponadto wymiana urządzeń będzie stanowić zabezpieczenie dla stosowanych rozwiązań komunikacyjnych po wyłączeniu sieci 2G.

Stopniowa rezygnacja z określonych technologii nie jest niczym niezwykłym. To naturalna kolej rzeczy. Aby zapewnić miejsce dla nowych, lepszych produktów i usług, rezygnuje się ze starszych rozwiązań. Obecnie uwaga jest skupiona na stopniowym wycofywaniu sieci 2G i 3G w celu ukierunkowania operatorów sieci komórkowych do wykorzystywania coraz powszechniejszego standardu 4G i wdrażanego standardu 5G. Ogłaszane daty wycofywania często się zmieniają, dlatego zaleca się, aby użytkownicy IoT myśleli przyszłościowo i dostosowywali posiadany sprzęt do zmieniających się standardów.

Co zmiana standardu sieci oznacza dla twojej firmy?

Wraz z wdrażaniem technologii 4G i 5G w niedługim czasie transformacji ulegnie także branża usług lokalizacyjnych. W przypadku usług telematycznych sieci nowej generacji doprowadzą do przyspieszenia transferu danych i skrócenia czasu reakcji. Efektem tego będą niższe koszty, większe możliwości połączeniowe oraz zwiększona pojemność systemu. Floty pojazdów coraz częściej polegają na systemach pokładowych, aby sprawnie realizować zadania, więc wszystko, co może poprawić ich komunikację, może przynieść olbrzymie korzyści również dla twojej firmy.

KORZYŚCI z innowacji:

Prędkość: Standard 5G będzie superszybki, nawet na bardzo zaludnionych obszarach. Eliminuje to ryzyko opóźnień w komunikacji lub przestoju — niezależnie od tego, gdzie znajdują się kierowcy. Otwiera to gamę nowych możliwości zwiększania wydajności: z oprogramowaniem do zarządzania flotą ABAX zyskasz całkowity ogląd lokalizacji twoich pojazdów.

Czas reakcji: Technologia 5G przyspieszy transfer danych telematycznych. Bezpieczniejsza flota to nie tylko bezpieczeństwo dla pracowników oraz transportowanego ładunku, lecz także możliwość dłuższego użytkowania pojazdu, ulepszona dostępność floty i kontrola kosztów oraz pozytywne całościowe doświadczenie klienta dzięki ciągłym aktualizacjom.

Łączność: Dzięki 5G możliwe jest podłączenie nawet 100 razy większej liczby urządzeń w tym samym czasie, co umożliwi ci wykorzystanie pełnego potencjału IoT. Jeszcze więcej inteligentnych urządzeń może być podłączonych do Internetu w tym samym czasie, a dzięki niewielkiemu poborowi energii niektóre podłączone przedmioty mogą działać nieprzerwanie przez miesiące lub lata bez konieczności ingerencji człowieka.

W jaki sposób zmieni to zarządzanie flotą?

Szybciej reagujące sieci, jak 4G i 5G, oznaczają ogólnie lepszą komunikację na poziomie floty między kierowcami, kierownictwem i klientami. Większą prędkość i łączność niosą ze sobą wiele korzyści. ABAX umożliwia wszystkim korzystanie z pełni korzyści gwarantowanych przez 4G ― od aktualizacji w czasie rzeczywistym po możliwość śledzenia lokalizacji naczep i mapowania tras. Nasze nowe urządzenia wspierają nowoczesne technologie telefonii komórkowej, torując każdemu drogę do wdrażania rozwiązań IoT.

Mając na uwadze, że urządzenia lokalizacyjne typowo funkcjonują przez okres nieco dłuży niż 5 lat, rok 2021 jest zapewne „ostatnim dzwonkiem”, kiedy dostawcy usług telematycznych powinni podjąć decyzję o kroku naprzód i unowocześnieniu urządzeń do obsługujących 4G. ABAX już przeprowadził aktualizację technologii urządzeń ― jesteśmy dziś gotowi na zmianę, która w pełni ukonstytuuje się za 15–20 lat.

Jak długo standard 4G będzie w użyciu?

Wybierając technologię przy wdrażaniu IoT, firmy muszą wiedzieć, jak długo dostępny będzie standard 4G LTE, czy sieć 5G uczyni 4G przestarzałą, a także jak zaplanować swoje inwestycje. Odpowiedź brzmi: standardy 4G i 5G będą współistnieć przez długi czas. Technologia LTE (Long Term Evolution) będzie nam towarzyszyć przez około 10 lat, zatem 5G nie sprawi, że LTE prędko stanie się przestarzała.



Aby uczynić technologię 5G wcześnie dostępną i zapewnić pozytywne doświadczenie użytkownika, pierwsze urządzenia korzystające ze standardu 5G będą działać w trybie NSA (non-standalone). Oznacza to, że dane urządzenie będzie zawsze łączyło się najpierw z siecią 4G LTE, a jeśli sieć 5G będzie dostępna, urządzenie podłączy się do niej w celu zyskania dodatkowej przepustowości łącza. Przykładowo urządzenie 5G NSA może korzystać z przepustowości rzędu 400 Mbps przez 4G oraz dodatkowej przepustowości 200 Mbps z użyciem 5G, co łącznie zagwarantuje przepustowość 600 Mbps, a więc większą niż 4G lub 5G mogą zapewnić samodzielnie.



W ciągu następnych kilku lat infrastruktura sieciowa rozwinie się, umożliwiając używanie trybu SA (stand-alone) przez urządzenia wyłącznie standardu 5G. Zapewni to mniejsze opóźnienia i możliwość podłączenia znacznej liczby urządzeń IoT, co stanowi główną zaletę 5G.

W jaki sposób możesz przygotować swoją firmę do wejścia w erę 5G?

▲ Przedsiębiorcy mogą rozpocząć od upewniania się, że każde zakupione nowe urządzenie telematyczne będzie kompatybilne ze standardem 5G i umożliwi całkowite przejście na niego z chwilą jego wdrożenia. Zaawansowane technologie będą bazować na wysokim stopniu wirtualizacji, więc każda firma, bez względu na jej wielkość, która zmniejszy swoją zależność od lokalnych komputerów osiągnie znaczne korzyści.

▲ Dobrym pomysłem może być również powołanie wewnętrznego zespołu IT, który zainicjuje implementację 5G w firmie. 5G wpłynie na wiele obszarów jej działania i powinien wobec tego być rozpatrywany pod wieloma kątami. Firmy powinny wdrażać lub dołączać rozwiązania w standardzie 5G jako stały element strategii biznesowej, aby być pewnym, że ważne produkty lub procesy obecne w firmie będą dostosowane do nachodzących zmian związanych z upowszechnianiem technologii 5G.

▲ Na koniec warto wspomnieć o nawiązaniu dobrych stosunków z dostawcą usług telekomunikacyjnych dla twojej firmy. Bez względu na lokalizację struktur organizacyjnych, rozsądnym krokiem jest zorientowanie się, kiedy standard 5G stanie się komercyjnie dostępny w danym rejonie i możliwy do implementacji w firmie.

Zważywszy, że w nadchodzących latach zostaną zaimplementowane miliardy nowych urządzeń IoT, organizacje myślące przyszłościowo i przygotowujące się do nadejścia 5G już dziś, niebawem osiągną znaczną przewagę nad konkurencją. Przy dzisiejszym szybko ewoluującym rynku cyfrowym ta różnica może być absolutnie kluczowa dla sukcesu twojego przedsiębiorstwa.

Data wyłączenia Operator sieci Kraj Technologia 01.01.2021 Swisscom Liechtenstein GSM 31.12.2020 T-Mobile Holandia GSM 31.12.2025 Telenor Norwegia GSM 31.12.2020 Telenor Norwegia UMTS 31.12.2021 Telia Norwegia UMTS 2020 Telenor Szwecja UMTS 2025 Tele2, Telia Szwecja UMTS Koniec 2021

Koniec 2024 Sunrise Szwajcaria GSM900

UMTS* 31.12.2020

Bądź gotów na przyszłość

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak sieci nowej generacji wpłyną na twoją flotę, skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami