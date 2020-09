Na ulicach Freiburga jeszcze więcej elektrycznych Solarisów

Firma Solaris Bus & Coach podpisała umowę z przewoźnikiem Freiburger Verkehrs AG na dostarczenie piętnastu autobusów elektrycznych – pięciu Solaris Urbino 12 electric oraz dziesięciu przegubowych Urbino 18 electric. To kolejny przetarg na bateryjne pojazdy wygrany przez firmę Solaris na rynku niemieckim w ciągu ostatnich miesięcy.

Położone w południowo-zachodniej części Niemiec miasto Freiburg, liczące ponad 230 tysięcy mieszkańców, zamówiło od firmy Solaris pięć dwunastometrowych Solarisów Urbino 12 electric oraz dziesięć osiemnastometrowych, przegubowych Solarisów Urbino 18 electric.

„Jestem niezmiernie zaszczycony, że Freiburg ponownie zdecydował się na wybór naszej elektrycznej oferty. Wspaniale jest obserwować dynamiczny rozwój sieci transportu elektrycznego w Niemczech i w Europie i jednocześnie być częścią tej transformacji. Solaris chce aktywnie wspierać zmianę transportu na bardziej przyjazny dla mieszańców i środowiska.” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes firmy Solaris.

Zamówione Urbino będą wyposażone w baterie Solaris High Power. W przegubowych pojazdach zostaną zamontowane baterie o łącznej pojemności nominalnej ponad 180 kWh, z kolei w krótszych autobusach energia będzie magazynowana w bateriach o łącznej pojemności nominalnej ponad 150 kWh. W obu modelach Urbino ładowanie będzie mogło odbywać się w szybki sposób, dzięki pantografowi umieszczonemu na dachu każdego pojazdu. Możliwe będzie również naładowanie baterii poprzez klasyczny system plug-in. Płynną jazdę w autobusach zapewni oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 125 kW każdy.

Za odpowiedni komfort podróżnych i kierowcy, nawet w najbardziej upalne dni, będzie odpowiadać nowoczesna klimatyzacja z pompą ciepła. Na pokład Urbino 12 electric będzie można zabrać jednorazowo 34 osoby na miejscach siedzących. Z kolei w Urbino 18 electric pasażerowie będą mieli do dyspozycji 46 miejsc.

Wszystkie zamówione przez Freiburg autobusy zostaną wyposażone w gniazda USB, zamontowane zarówno w kabinie kierowcy, jak i w przestrzeni pasażerskiej, które umożliwią ładowanie mobilnych urządzeń na pokładzie pojazdu. Dla wygody i bezpieczeństwa podróżnych w autobusach zamontowany zostanie monitoring, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej. Ponadto do dyspozycji kierowcy oddany zostanie szereg rozwiązań wspierających jego pracę i poprawiających bezpieczeństwo na drodze. Zamiast tradycyjnych lusterek bocznych zamontowane zostaną kamery oraz odpowiednio umiejscowione monitory, które zapewnią nie tylko lepszą widoczność w silnym słońcu oraz podczas deszczu, ale także nocą.

Pierwsze autobusy Solarisa zawitały we Freiburgu w 2016 roku. Solaris to europejski lider w sprzedaży i produkcji pojazdów bezemisyjnych. Do swoich niemieckich klientów dostarczył lub zakontraktował już przeszło 230 autobusów elektrycznych. W ostatnich miesiącach na to innowacyjne rozwiązanie zdecydowali się między innymi klienci z Wurzburga czy też Offenbach.