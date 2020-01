MZA Warszawa kupuje 160 autobusów na gaz! CNG i LNG

Mamy zapowiadany przetarg na dostawę kolejnych autobusów gazowych dla Warszawy. Miejskie Zakłady Autobusowe chcą pozyskać łącznie 160 takich pojazdów, zarówno na CNG jak i LNG. Standardowo najwięcej będzie przegubowców.

CNG i LNG!

Postępowanie jest podzielone na dwa zadania. Pierwsze dotyczy autobusów na sprężony gaz ziemny. Chodzi o łącznie 70 autobusów w dwóch metrażach. Są to:

– typ I – dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich klasy MAXI CNG – w terminie od 40 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 28.5.2021 roku,

– typ II – dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych CNG – w terminie od 36 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 30.4.2021 roku.

Zadanie drugie jest zdecydowanie najciekawsze. Obejmuje one bowiem 90 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych na LNG. Dostawy mają ruszyć w terminie od 80 tygodnia od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 3 grudnia 2021 roku i kolejne transze po 10.12.2021 r. po 5 sztuk (łącznie 10 sztuk) i od 14.1.2022 roku pozostałe 80 szt.

Formalności

Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2,5 mln PLN. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Minimum w zakresie zdolności finansowej to 50 mln PLN. Ponadto oferent musi posiadać ubezpieczenie na min. 20 mln PLN. Warunek doświadczenia MZA uznaje za spełniony jeśli w ciągu ostatnich trzech lat oferent wykaże dostawy autobusów klasy MAXI i MEGA na CNG o wartości min. 40 mln PLN netto, przy czym wartość tych drugich nie może być mniejsza niż 30 mln PLN netto.

Termin składania ofert mija 20 lutego. O wyborze najlepszej oferty decydują trzy kryteria. Cena ma 85% wagi. 6% to nieskomplikowana ocena techniczna. Pozostałe 9% charakterystyka ekologiczna oferowanych autobusów.

Co z tego wyjdzie?

Wygląda więc na to, że MZA liczy na ukłon ze strony producentów. Tutaj najwięcej do zaoferowania ma Scania, która obecnie posiada najszerszą ofertę na rynku autobusów gazowych, w tym przynajmniej jeden na LNG. Przystosowanie miejskich konstrukcji do tego napędu to zapewne kwestia czasu. Dla innych producentów stworzenie autobusów na płynny gaz również nie powinno być problemem. Pojazdy na LNG i CNG różnią się tak na dobrą sprawę tylko trzema szczegółami. To sposób tankowania, magazynowania paliwa, jego doprowadzenia i przygotowania do spalania w silniku. Nie da się jednak ukryć, że bodźcem do opracowania i możliwości zaoferowania miejskiego autobusu na LNG dla wszystkich jest właśnie tak duże zamówienie z odpowiednio długim terminem dostawy. Co więc zrobią producenci? Wszyscy są ciekawi.



