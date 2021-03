MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przedstawia: Plan dla Pracy i Rozwoju.

Pandemia COVID-19 odmieniła świat, jaki znamy. Zmiany odczuwamy wszyscy. Wszyscy uczymy się, jak przyjąć nową rzeczywistość oraz jak się w niej odnaleźć. Polscy przedsiębiorcy – dzięki szybkiej, zdecydowanej i sprawnej reakcji państwa zachowali płynność finansową i ochronili miejsca pracy. Są wśród nich i tacy, którzy w obliczu nowych wyzwań szukają pomysłów na siebie oraz opracowują i wdrażają innowacyjne strategie rozwoju.

Dla nas najistotniejsze jest, by w sytuacji wywołanej pandemią, nikt nie czuł się pozostawiony samemu sobie. Wspieramy gospodarkę po to właśnie, aby Polakom zapewnić pracę, rozwój oraz bezpieczeństwo. Mamy na to plan – przemyślany, konkretny, wielowymiarowy i, co ważne, odpowiadający na realne potrzeby przedsiębiorców.

Plan dla Pracy i Rozwoju to sprawdzone rozwiązania, ułatwienia oraz nowe możliwości dla biznesu. Dlatego – bez względu na to, jakie są potrzeby Twojej firmy – możesz liczyć na konkretne wsparcie.

Nasz plan to trzy kluczowe obszary: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowy. Każdy z nich odpowiada innym potrzebom.

Bezpośrednia pomoc to pakiet dla firm, które w wyniku pandemii znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparciem, obok wielu nowych rozwiązań, służy im nadal Tarcza antykryzysowa i inne tarcze, których działanie zostało przedłużone. Przedsiębiorcy otrzymują m.in. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń pracowników. Ochronę miejsc pracy zapewniają też dostępne w pakiecie dopłaty na kształcenie. Oferuje je Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), zajmujący się dostosowaniem kompetencji pracowników i pracodawców do niełatwych wymogów dynamicznie zmieniającej się gospodarki. KFS to część Funduszu Pracy, który z kolei wspiera szczególnie osoby poszukujące pracy i oferuje im zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia czy przekwalifikowanie.

Nowy kierunek to pomoc dla tych, którzy stracili pracę, a chcieliby założyć własny biznes. Mamy dla nich dotacje na działalność gospodarczą. Ale nie tylko! Dla osób zdecydowanych na podjęcie działalności gospodarczej (oraz firm chcących utworzyć miejsca pracy) są też nisko oprocentowana pożyczki. Oferuje je program aktywizacji zawodowej bezrobotnych „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Z kolei pomoc przedsiębiorcom – którzy po poniesionej porażce biznesowej ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą – realizowana jest w ramach pakietu poprzez rozmaite działania szkoleniowe i doradcze.

Impuls rozwojowy powstał z myślą o tych, którzy mimo niesprzyjających okoliczności nadal stawiają na inwestycje i rozwój swojego biznesu. By ułatwić im działanie, zmieniliśmy Prawo Zamówień Publicznych. Proponowane rozwiązania powstały w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. O zamówienia w sektorze publicznym na nowych zasadach można się ubiegać od stycznia. Nowe Prawo zamówień publicznych zapewnia bardziej przejrzyste procedury, a w efekcie lepsze pożytkowanie publicznych pieniędzy. Likwidacji barier administracyjnych i prawnych będzie też służyć Tarcza prawna, jeden z priorytetowych projektów Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Jej główne cele to przyspieszenie wydawania decyzji, uproszczenie formalności i minimalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Sprawdź wytyczne dla swojej branży w czasie pandemii COVID-19

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/plan-dla-pracy-i-rozwoju