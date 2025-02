MPK Poznań kupuje kolejne autobusy wodorowe Solaris

MPK Poznań ponownie zdecydowało się na inwestycję w wodorową technologię. Przewoźnik podpisał umowę z firmą Solaris na dostawę 5 nowych autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 hydrogen, od razu decydując się na opcję rozszerzenia zamówienia o kolejne 4 pojazdy. To kolejny krok w kierunku rozwoju ekologicznej i nowoczesnej mobilności w stolicy Wielkopolski.

Solaris umacnia swoją pozycję lidera w dostawach bezemisyjnych autobusów na rynku polskim. 12 lutego producent i MPK Poznań podpisali umowę na dostawę łącznie 9 autobusów wodorowych. Podstawowe zamówienie opiewało na 5 pojazdów, ale przewoźnik od razu skorzystał z możliwości rozszerzenia go o dodatkowe 4 pojazdy. Nowoczesne, przyjazne środowisku autobusy napędzane wodorem wyjadą na ulice Poznania do końca kwietnia 2026 roku, uzupełniając tym samym wodorową flotę miejskiego przewoźnika, która liczy już 25 sztuk Urbino hydrogen.

„Cieszymy się, że Poznań konsekwentnie stawia na nowoczesne, zeroemisyjne rozwiązania transportowe i ponownie wybiera nasze autobusy wodorowe. To kolejny krok w stronę zielonej, zrównoważonej mobilności w stolicy Wielkopolski. Wieloletnia współpraca z MPK Poznań to dla nas ogromny zaszczyt i dowód zaufania do technologii Solaris” – powiedział Javier Iriarte, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach, podczas podpisania kontraktu.

W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele MPK Poznań – Prezes Krzysztof Dostatni oraz Członek Zarządu Marek Grzybowski, a także Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Nowy kontrakt potwierdza długofalową strategię miasta, której celem jest dynamiczny rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego.

„Inwestycje w tabor są dla nas bardzo ważne, bo podnoszą komfort korzystania z komunikacji miejskiej oraz są wyrazem dbałości o środowisko naturalne. Obecnie spółka posiada ok. 330 autobusów miejskich: zeroemisyjny tabor stanowi 25 proc. floty, a po zakończeniu dostaw najnowszych „elektryków” i „wodorowców” będzie to ponad 30 proc. Dostawy nowych pojazdów oznaczają bowiem wycofanie z ruchu tych najmniej ekologicznych” – podkreślał Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu MPK Poznań

Autobusy wodorowe będące przedmiotem najnowszego zamówienia, wyposażone będą w nowoczesne ogniwa paliwowe, wytwarzające energię elektryczną na pokładzie pojazdu poprzez reakcję wodoru z tlenem. Energia ta zasili z kolei silnik elektryczny, gwarantując cichą i płynną jazdę bez emisji spalin – jedynym produktem ubocznym pracy pojazdu jest para wodna. Dodatkowo, każdy z autobusów będzie posiadać baterię Solaris High Power, pełniącą funkcję wspomagającą ogniwo paliwowe w momentach zwiększonego zapotrzebowania na energię. System ten jest zoptymalizowany pod kątem długiej żywotności i wysokiej efektywności pracy.

MPK Poznań od lat inwestuje w nowoczesny i ekologiczny transport. Obecnie flota przewoźnika liczy 300 autobusów marki Solaris, w tym 58 elektrycznych oraz 25 wodorowych. Współpraca producenta z poznańskim przewoźnikiem trwa nieprzerwanie od 1996 roku. Warto przypomnieć, że w styczniu tego roku MPK zdecydowało się na zakup 17 autobusów elektrycznych marki Solaris w wersji przegubowej.

Autobusy wodorowe stanowią istotny element zeroemisyjnej oferty Solarisa, zyskując coraz większe zainteresowanie na polskim rynku. Oprócz Poznania, na inwestycję w tę nowoczesną technologię zdecydowały się już takie miasta jak Konin, Lublin i Wałbrzych. Modele Urbino hydrogen wraz z wersjami elektrycznymi i trolejbusami, tworzą najbardziej rozbudowane portfolio zeroemisyjnych autobusów miejskich w Europie. Do tej pory Solaris dostarczył już ponad 5500 bezemisyjnych pojazdów (wodorowych bateryjnych i trolejbusów), które obsługują ruch miejski w 24 krajach.

Na zdjęciu (od lewej): Marek Grzybowski, Wiceprezes zarządu ds. Technicznych, MPK Poznań; Krzysztof Dostatni, Prezes Zarządu MPK Poznań; Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Javier Iriarte, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

